Seriál o chlupatém mimozemšťanovi slaví. Před 35 lety se poprvé na obrazovkách objevil Alf

Je malý, chlupatý s velkým nosem. Rád telefonuje, objednává si různé zboží a nikdy neztrácí humor. Řeč je o postavě amerického televizního seriálu Alf, jehož první epizoda se vysílala 22. září 1986.

Jeden z nejvtipnějších sitcomů z americké produkce se vysílal do roku 1990.

Celkem bylo natočeno 102 epizod, které mohli vidět diváci v řadě zemí světa, včetně Česka, kde plyšáka z cizí planety s věčnou chutí na kočky nadaboval Ota Jirák.

„Dělalo se to tak, že my, co jsme byli ve scéně, která se dabovala, jsme byli všichni ve studiu, takže jsme na sebe mohli reagovat. Nebylo to jako dnes, že se to dělá odděleně,“ vzpomíná Jirák pro Radiožurnál, jak se před více než třiceti lety seriály namlouvaly.

Mimozemská forma života

Tvůrcem postavičky Alfa a producentem seriálu je Tom Patchett a Paul Fusco, který v původním americkém znění hlavnímu hrdinovi propůjčil též svůj hlas. Loutkař Paul Fusco vymyslel postavu Alfa jako hračku, kterou strašil své děti. Možné je také to, že autoři našli inspiraci seriálu ve sci-fi filmu z roku 1982 E.T. - mimozemšťan.

ALF - Alien Life Form, v překladu mimozemská forma života, se vlastně jmenuje Gordon Shumway a pochází z planety Melmac. Přistál v Los Angeles v garáži rodinky, která se ho všemožně snaží ukrýt před sousedy.

Na konci čtvrté, poslední řady seriálu má Alfa vyzvednout kosmická loď, předtím ho ale dopadnou americké úřady a zavřou ho do tajné laboratoře. Pátá řada už se nenatočila, ale v roce 1996 vznikl film Project: Alf, v němž ale už nevystupuje rodina Tannerových.

Postavička Alfa hrála i v dalších seriálech včetně Simpsonových a vystupuje též v několika počítačových hrách.

Herec jako Alf

Mimozemšťana Alfa ztvárnil v chlupatém kostýmu Mihály Mészáros, který měřil kolem 84 centimetrů.

Původem maďarský herec s vrozenou růstovou vadou, kterého v Hollywoodu přezdívali Michu, oblékal kostým Alfa pouze v těch částech seriálu, kdy je vidět celá postava. Pokud byl Alf v záběru jen od pasu nahoru, ovládali ho loutkáři.

Mészáros zemřel v roce 2016.