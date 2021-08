Nejdražší seriál všech dob zveřejnil datum premiéry, studio poskytlo fotku ze Středozemě

Amazon v úterý oznámil datum premiéry svého nejočekávanějšího projektu, televizního seriálu Lord of the Rings (Pán prstenů). První epizodu seriálu, jehož rozpočet se odhaduje na 450 milionů dolarů, studio odvysílá 2. září 2022 prostřednictvím své streamingové platformy Amazon Prime, „Nemůžu dostatečně vyjádřit, jak nadšení jsme, že diváky z celého světa můžeme vzít na úžasnou cestu do Středozemě,“ uvedla ředitelka Amazon Studios Jennifer Salke. Los Angeles 12:37 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Amazon Studios Jennifer Salkeová během projevu na sjezdu Asociace Televizních Kritiků (TCA) v Pasadeně | Foto: Danny Moloshok | Zdroj: Reuters

Studio zároveň s oznámením data odhalilo první snímek ze seriálu. V pozadí lokace s velkým městem se nachází dva velké stromy. Fanoušci ságy J.R.R.Tolkiena na twitteru odhadují, že by se první série mohla odehrávat v zemi Valar neboli Valinoru, ve kterém je povoleno žít pouze nesmrtelným osobám.

Nejdražší seriál všech dob

Dějově má být seriál zasazen do tzv. Druhého věku světa, který vytvořil anglický spisovatel, tedy tisíce let před událostmi Tolkienových knih Hobit a trilogie Pán prstenů. Amazon do vysokorozpočtového seriálu výrazně zainvestoval. Pouze práva na zpracování příběhu ze světa Pána prstenů firmu Jeffa Bezose vyšly podle Deadlinu na bezmála 200 milionů dolarů, rozpočet celé první série vyšel na dalších 450 milionů.

Tento rozpočet dělá z The Lord of the Rings nejdražší seriál všech dob. Pro představu, rozpočet poslední série veleúspěšného – a drahého – seriálu Hra o Trůny činil 15 milionů dolarů za epizodu, celkem jich bylo šest. U plánované osmidílné série Lord of the Rings je plánovaný rozpočet v průměru více než 50 milionů na jeden díl.

Sázka na neznámé

Showrunnery seriálu jsou divákům neznámí tvůrci Patrick McKay a John D. Payne, kteří ale fanouškům slibují jedinečný zážitek. „Žít a dýchat Středozem během tolika měsíců bylo životní dobrodružství. Nemůžeme se dočkat, až ho divákům umožníme taky,“ uvedli pro Variety.

Ani herecké obsazení nečítá velká, zvučná jména. Pravděpodobně jednu z hlavních rolí ztvární britská televizní herečka Cynthia Addai-Robinsonová, známá ze seriálů Spartakus, Arrow či Odstřelovač. Žádný z herců účastnících se natáčení filmových trilogií Pán prstenů a Hobit režiséra Petera Jacksona, by se dle dostupných informací v seriálu objevit neměl.

Amazon v nedávné době investoval do rozšíření obsahu, kterého měl oproti konkurenčním platformám méně. Firma například v květnu zakoupila známé filmové studio MGM, které má na svědomí série Jamese Bonda či Rockyho a klasiky typu 2001: Vesmírná odyssea legendárního režiséra Stanleyho Kubricka.