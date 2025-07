Angelika na Stříbrném jezeře, v hlavní roli de Funès. Televizi o prázdninách vládnou zavedené série

Datový tým Českého rozhlasu identifikoval sedm desítek pravidelných letních televizních repríz. Vedle osvědčených klasik z šedesátých let se uchytilo jen několik děl z tohoto století: Pearl Harbor, Bobule nebo Bohové Egypta. Třešňová 6:00 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chalupáři letos na ČT1 běží už deváté prázdniny v řadě. Na podzim pak uplyne již padesát let od jejich premiéry – Československá televize je napoprvé uvedla v listopadu | Zdroj: Česká televize

Začátek letních prázdnin patří k obdobím, kdy televizní stanice obměňují vysílací schémata. „Úbytek lidí u televizních obrazovek je zhruba 30 až 40 procent a tak se do této sezony neinvestuje tolik, více se reprízuje,“ popisuje ředitel divize Program v České televizi Milan Fridrich. Co konkrétně se na obrazovky pravidelně vrací?

Analýza osmnácti let televizních programů veřejnoprávních i komerčních stanic provedená datovým týmem Českého rozhlasu ukazuje, že jde převážně o celé filmové série. Mezi 60 typicky letními filmy najdeme devět zfilmovaných mayovek, všech sedm dílů Policejní akademie, čtyři Angeliky, čtyři Indiana Jonesy, trilogii Bouřlivé-zralé-mladé víno, tři Jurské parky, troje Dannyho parťáky a po dvou dílech filmových Návštěvníků, Bláznivé střely, Sissi a Bobulí.

Dostávají o prázdninách tyto cykly přednost nejenom kvůli svým letním námětům, ale také proto, že se jednou volbou zaplní vysílací čas na několik týdnů? Na tom se oslovení profesionálové neshodnou.

„Jednotlivé kanály se programově skládají v pásmech na týdny dopředu tak, aby si divák našel ve stejný čas něco podobného. Seriál, filmová série nebo dokumentární série jsou v tomto smyslu logicky nejlepší varianta,“ glosuje Fridrich.

Na Nově to vidí jinak. „Zařadit filmovou sérii do vysílání rozhodně není jednodušší volbou, jak zaplnit hned několik oken najednou. Je naopak celkem problematické zařadit filmovou sérii do vysílání mimo prime time tak, aby bylo možné ji odvysílat celou v přibližně stejném čase každý týden,“ reaguje Michal Prokeš, vedoucí produktového týmu PR.

Filmových kusovek, které nejsou součástí několikadílné série, je na každý pád mezi reprízovanými stálicemi jen malá menšina. Takovými letním solitéry jsou například české filmy Rebelové a Pasiáns, oba vysílané na konci prázdnin jako zřejmá připomínka srpnové okupace. Dále k nim ale patří i americký snímek Pearl Harbor, ačkoliv útok na Pearl Harbor se odehrál v prosinci.

„Válečné filmy vysíláme na našich kanálech po celý rok tak, jak nám dovoluje programové schema daného kanálu a licenční podmínky, nikoliv pouze na výročí dané události. Programovou skladbu, která koresponduje s kalendářem výročí jednotlivých událostí nabízí obvykle veřejnoprávní televize,“ komentuje drobný paradox Prokeš.

Několika filmům, které nejsou součástí série, je společný Louis de Funès v hlavní roli: vidět jej v létě pravidelně můžeme ve snímcích Smolař, Oskar, Piti piti pa a Křidýlko nebo stehýnko.

Filmy doplňuje devět typicky letních seriálů a televizních pořadů. Opět jde převážně o staré klasiky: nechybí Chalupáři, Malý pitaval z velkého města nebo Dobrá Voda.

Bejby nesedí v letním schématu

Vzhledem k absenci velkých překvapení v seznamu repríz může být objevnější pátrání po filmech a seriálech, které v něm chybí.

Ukazuje se, že filmy označované za „letní klasiku“ v diváckých komentářích na ČSFD jí nemusí jednoznačně být i podle televizního programu. Například Hříšný tanec se na nejsledovanějších stanicích vysílá dvakrát častěji mimo léto než v létě a podobně je na tom trilogie Slunce, seno.

Pravda: porovnáváme dva letní měsíce s osmi neletními, takže se s těmito snímky můžeme v létě na obrazovce stále setkat s o něco vyšší pravděpodobností. Ovšem ne tak výraznou jako u děl na grafu výše.

Vyloženě antiletní je pak Léto s Kovbojem nebo Četník ze St. Tropez. Tedy alespoň v televizi.

Dále je tu skupina děl, které patřily k létu na nejsledovanějších stanicích ještě zhruba před deseti až patnácti lety, ale postupně buď putovaly na méně sledované kanály, nebo se přestaly reprízovat zcela. Nápadně často zde vidíme domácí televizní tvorbu poslední čtvrtiny dvacátého století: My holky z městečka, Tajemství proutěného košíku nebo Hříchy pro diváky detektivek. Z filmů to jsou Ptáci v trní nebo Jestli se rozzlobíme, budeme zlí.

Do grafu s finálním letním seznamem se dostaly pouze filmy a seriály, které se po roce 2007 vysílaly alespoň v pěti různých letech na dvou různých kanálech a zároveň o loňských nebo předloňských prázdninách nechyběly na některé z nejsledovanějších stanic: ČT1, Nově, Primě nebo ČT2. Právě z těch jsme také počítali výsledné poměry mezi vysíláním v červenci a v srpnu a od října do května, a to za posledních deset let. Červen a září považujeme za neutrální měsíce. Jednak do nich prázdniny pravidelně několika dny přetékají, jednak za ně nelze odvysílat například jedenáctidílné Chalupáře, pokud nemají běžet dvakrát za týden.

Podmínka vysílání pořadu aspoň na dvou různých kanálech efektivně odfiltrovala různé vracející se servisní formáty, například festivalové či olympijské souhrny. Zároveň však na ní taky vypadly dva seriály, které by se jinak do seznamu letních klasik zaslouženě dostaly: Slovácko sa nesúdí a Bez ženské a bez tabáku, pravidelně vysílané na ČT1.