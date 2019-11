Společnost Apple spustila v Česku vlastní streamovací službu. Představila jedenáct nových seriálů

Komediální Ranní show nebo sci-fi o zkáze lidstva, které ztratilo možnost vidět. To a mnoho další vlastní tvorby za miliardy dolarů od pátku nabízí také v Česku nová streamovací služba od firmy Apple. Případná konkurence Netflixu investovala do vlastní tvorby v přepočtu více než 137 miliard korun. Praha 8:04 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herci Jason Momoa a Alfre Woodardová na konferenci společnosti Apple | Foto: Stephen Lam | Zdroj: Reuters

Firma, která je známá hlavně chytrými telefony iPhone, představila zatím 11 nových seriálů. Třeba komediální The Morning Show s Jennifer Anistonovou, For All Mankind o alternativním světě, kde na Měsíci jako první přistáli Rusové nebo postapokalyptickou sci-fi See s Jasonem Momou v hlavní roli, kdy lidstvo ztratilo schopnost vidět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku je nově dostupná streamovací služba Apple TV+.

Další konkurencí v oblasti streamovacích služeb bude od 12. listopadu ta s názvem Disney+. Zaměří se na rodinné filmy a zábavné pořady.

Její uživatelé budou moci sledovat například sci-fi ságu Star Wars nebo animovaný seriál Simpsonovi. U nás bude služba dostupná nejdříve za dva roky.

Netflix se už nechal slyšet, že se příchodu nové konkurence na trh neobává a zároveň tento měsíc oficiálně spustil české uživatelské rozhraní s českými titulky i dabingem.

Konkurentem Netflixu s nabídkou filmů a seriálů v Česku je například Stream.cz od Seznamu, O2 TV, HBO Go nebo Voyo televize Nova.