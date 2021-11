Get Back! Nový dokumentární seriál Petera Jacksona představí autentické nahrávky ze studia Beatles

Nový dokumentární seriál s názvem Get Back! pro streamovací platformu Disney+ připravil oscarový režisér a tvůrce Pána prstenů Peter Jackson. Autentické videonahrávky přenesou diváky do nahrávacího studia kapely Beatles a taky do ledna roku 1969. Dvojice John Lennon a Paul McCartney právě dokončila text k nové písni Get Back a společně s Ringo Starrem a Georgem Harrisonem ji začínají nahrávat. Zvládli to za dva dny. Londýn 11:51 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela The Beatles, zleva George Harrison, Paul McCartney, John Lennon a Ringo Starr | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nový dokument fanouškům ukáže, jak vznikaly písně Beatles, i to, že někteří členové byli perfekcionisti. Dokud něco nebylo podle jejich představ, nahrávalo se stále dokola.

Nový dokument ukáže, jaká byla mezi slavnými hudebníky atmosféra a vyvrátí mýty o záštiplném rozpadu, přibližuje Jiří Štefl

Oscarový režisér Peter Jackson, který stojí třeba za trilogií Pán prstenů, čerpal z dosud nikdy nezveřejněných videonahrávek a zvukových záznamů, které se nahrály nejen ve slavném studiu Abbey Road.

V sérii se objeví i legendární koncert Beatles z 30. ledna 1969, který kapela odehrála na střeše jejich vlastní vydavatelské společnosti Apple Corps.

Nový třídílný dokument fanouškům ukáže nejen to, jaká byla mezi slavnými liverpoolskými „Brouky“ před rozpadem atmosféra. Má také hlavně vyvrátit mýty o tom, že konec jedné z nejikoničtějších kapel historie byl plný zášti a nenávisti – jak to částečně ukazuje i dokument Let It Be z roku 1970.