Boj o žabáka Kermita. Slavná postavička po čtvrt století mění představitele, byl moc 'zahořklý'

Žabák Kermit už přes šedesát let patří k nejoblíbenějším postavičkám americké popkultury. Plyšová loutka a hvězda bezpočtu televizních pořadů i celovečerních filmů ale mění svého představitele. Společnost Disney totiž propustila loutkoherce Steva Whitmeira, který byl Kermitovým hlasem nepřetržitě od roku 1990. Hollywood 21:12 19. července 2017

Postavička žabáka Kermita se poprvé představila už v roce 1955. Jejím autorem je známý americký loutkoherec Jim Henson. Kermit je nejznámější z Hensonových loutek, tzv. Mupetů. Ti se od přelomu šedesátých a sedmdesátých let objevují v různých televizních pořadech jako The Muppet Show nebo Sezame, otevři se.

Právě otec loutek, Jim Henson, byl původním hlasem zeleného žabáka. Jeho hlas zazněl i v mnoha celovečerních filmech. Po jeho předčasné smrti v roce 1990 se role chopil Whitmire, který byl u show jako loutkoherec už od roku 1978.

„Pro mě Mupeti nejsou jen zaměstnáním, kariérou nebo dokonce vášní. Toto je práce mého života od mých 19 let. Mám pocit, že jsem na svém vrcholu. Nezanechal bych jen tak Kermita nebo některou z dalších postav, protože to by bylo opustit úkol, který mi byl svěřen Jimem Hensonem, mým přítelem, učitelem a ještě víc, mým hrdinou,“ komentoval na svém blogu propuštění Whitmire.

Žabák se nesmál, byl zahořklý a rozzlobený

Sám loutkoherec tvrdí, že byl propuštěn kvůli svým poznámkám, kterým směrem by se postava měla ubírat, a kvůli odborovým problémům. Podle společnosti Disney se ale nejednalo o spontánní rozhodnutí, naopak prý bylo založeno na četných příčinách s tím, že Whitmireovo chování bylo dlouhou dobu nepřijatelné.

„Omlouvám, jestli jsem někdy zklamal kteréhokoli z vás. Jsem zničený, že jsem zklamal ve své povinnosti vůči mému hrdinovi,“ dodal na svém blogu odcházející performer.

Za propuštěním dlouhodobého představitele podle všeho stojí přímo děti původního autora. Jak na svém facebooku tvrdí Cheryl Hensonová, byl to ale její bratr Bryan, kdo po Hensonově smrti požádal Whitmirea, aby se slavného žabáka chopil. Whitmire navíc podle ní Kermita hrál jako „zahořklou, rozzlobenou, depresivní oběť. A co je ze všeho nejhorší, poslední roky vůbec nebyl vtipný.“

Loutkoherec měl velké nároky

Se sestrou souhlasí i sám Brian Henson, předseda Jim Henson Company. Ten se ostatně chtěl Whitmirea zbavit už v roce 2004, když práva na Mupety kupovala společnost Disney. „Jsem velmi rád, že jsme to udělali teď. Myslím, že postavě lépe poslouží odstranění této destruktivní energie kolem ní.“

Whitmire si navíc podle Hensona často žádal až moc velké požadavky, už od poloviny 90. let. Specifika sice Henson odmítl přiblížit, pro The Hollywood Reporter ale zmínil častou Wihimireovu reakci „Říkal: Já jsem teď Kermit a pokud chcete Mupety, radši mě udělejte šťastným, protože Mupeti jsou Kermit.“

Žabák Kermit před setkáním s Michelle Obamovou. Úplně vpravo loutkoherec Steve Withmire, který Kermita vodí a mluví od roku 1990 | Foto: Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, lic. Public domain | Zdroj: Wikimedia Commons

Kermit se spolu s ostatními Mupety objevil i v nedávném celovečerním filmu Mupeti z roku 2011, který získal Oscara za nejlepší originální píseň. Posledním dílem, kde žabák měl ještě Whitmireův hlas, byl seriál The Muppets, nahlížející do zákulisí fiktivní show. Novým žabákovým představitelem bude loutkoherec Matt Vogel.