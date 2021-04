Překvapilo mě, jaký boom Božena vyvolala, říká herečka Anna Kameníková

Teď zůstane dlouho v povědomí jako mladá Božena Němcová. Série čtyř televizních filmů, které odvysílala v lednu Česká televize, měla nejen výjimečnou sledovanost, ale vzbudila také velké množství reakcí.

Herecký gen máte jasně po vaší mamince Jitce Asterové. Co máte po tatínkovi?

Myslela jsem, že po něm mám malířský talent, protože táta nádherně kreslí, ale vzhledem k tomu, že mě nevzali na školu, tak jsem ho nepodědila asi dost.

Když jste se v roce 2017 vdávala, brala jste si studenta prvního ročníku FAMU Jana. Byla to láska na první krátký pohled?

Dá se to tak říct. Bylo to intenzivní.

„Božena mě neštvala.“ Anna Kameníková

Naši nejbližší bývají zároveň prvními kritiky toho, co děláme. Jak to bylo v případě vašeho muže Honzy a série Božena?

Hodně si na něm cením, že je kritický a že je ke mně upřímný. Věřím mu, co mi řekne, a jsem vždycky ráda za jakoukoliv odezvu, protože má dobrý vkus. Řekl, co si myslel, něco bylo dobře, něco špatně.

Taky si říkáte, že od lednového úspěchu bude váš herecký život rozdělen na dvě části, na období před Boženou a po Boženě?

Snažím se nad tím takhle nepřemýšlet, ale hodně to kolem sebe slyším a překvapilo mě, jaký boom Božena vyvolala.

Svou roli v Boženě jste podle kritiků zvládla na výbornou. Nebyla jste ve fázi, že by vás Božena už štvala?

To vůbec. To byla tak krásná zkušenost, kromě toho, že jsem si říkala, že od toho musím utéct k jinému typu práce, tak Božena jako taková by si podle mě zasloužila ještě víc času. Je toho spousta, co se kvůli času a penězům natočit nedá. A ani nevím, kdo by chtěl vidět třicet dílů o Boženě.

Už v roce 2011, po vaší první spolupráci s Aňou Geislerovou, se říkalo, že jí budete šlapat na paty. Aňa mluvila o tom, že se jí vaše práce nesmírně líbila. To musí být fajn pocit dostat takové ocenění.

O sobě si upřímně nikdy nic moc nečtu, takže ani nevím, že to říkala. Ale teď mi to řekla po Boženě, takže to jsem samozřejmě ráda.

V podtitulu celé série je Kdo je první, má to nejtěžší. Zvlášť pokud je ženou v polovině 19. století. Platí to i pro roli Boženy ve vztahu vy a Aňa?

Já myslím, že Aňa to měla mnohem těžší než já. Jednak proto, že musela na mě navazovat, takže se musela přizpůsobit a taky dostala to nejvíc vzrušující období v Boženině životě, protože o něm se nejvíc ví. To měla Aňa, navíc umírala, měla to podle mě těžší.