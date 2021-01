Němcovou navzdory okolnostem. Osud české spisovatelky představí čtyřdílná televizní série Božena

Otevřená, dychtivá, nezávislá žena, která chtěla od života všechno. Tak autorku knih Babička, Divá Bára nebo V zámku a podzámčí vidí tvůrci nové životopisné minisérie. Složitý osud a silnou osobnost Boženy Němcové dělí na čtyřy dramatické části. „Nevešla se do žádné škatulky už před dvěma sty lety a nevešla by se ani dnes,“ popisuje scenáristka Hana Wlodarczyková. První díl ze série Božena odvysílá Česká televize v neděli večer. Ratibořice 15:34 3. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nechtěli jsme se na ni primárně dívat jako na slavnou spisovatelku, jako na povinnou četbu, jako na nějakou postavu z mramoru. Ale spíš nás zajímala dívka, později žena, která má nějaké velké vnitřní světlo a obrovskou touhu jít tam, kam ji to táhne, navzdory překážkám, navzdory době i lidem okolo ní,“ vysvětluje kreativní producent Michal Reitler.

Velice důležité podle něj bylo, aby vyprávění zůstalo věrné skutečnosti, a diváci si tak z něj mohli odnést nové souvislosti k známým milníkům spisovatelčina života.

„Jak se vůbec dostala holka bez věna z podzámčí čtoucí výhradě německou literaturu k češtině a později mezi hlavní tahouny emancipace češtiny a českého národa? Kde se vzalo křestní jméno Božena? Kdy, jak a především proč začala psát? Za jakých okolností vznikl ten její slavný obraz, co visí ve školách? Co předcházelo napsání Babičky? To všechno bylo ve skutečnosti mnohem šťavnatější, než jaký je obraz Boženy mezi lidmi,“ myslí si producent.

Scenáristky Hana Wlodarczyková a Martina Komárková od začátku věděly, že hlavní dějovou linku bude tvořit Boženino nevšední manželství s Josefem Němcem (Jan Hájek), které režisérka Lenka Wimmerová nazývá „mizérií soužití neslučitelných povah“.

„Oba jsme chtěly zbavit nálepek, které na nich ulpěly. Josefa Němce jako tyrana a Boženy jako oběti,“ říká Komárková. „Snažily jsme se o zachování rovnováhy. Ukázat, že život s ním nebyl jednoduchý, ale že to bylo vzájemné. S Boženou nebylo lehké žít. Jejich manželství bylo střetem dvou vyhraněných osobností,“ přidává Wlodarczyková.

V titulní roli Barbory Panklové neboli Boženy Němcové se ve čtveřici filmů vystřídají Anna Kameníková s Aňou Geislerovou. Podle ní diváci poznají spisovatelku z úhlu, který není „úplně všebořící“, ale rozhodně je překvapivý.

„Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava, a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme,“ říká herečka.

„Otázkou je, co by bylo, kdyby nepotkala svého muže. Trpěla s ním, ale kdyby si Barbara nevzala Josefa Němce, nikdy by se nestala Boženou Němcovou. To on ji přivedl k češtině a češství a dovedl ji do společnosti. Přestože spolu zažili nešťastná léta, byl jeho vliv na ni zásadní.“

V menší míře do příběhu zasáhne také řada dalších významných osobností tehdejší doby, jako třeba Josef Kajetán Tyl (Václav Jílek), Karel Jaromír Erben (Vladimír Škultéty), František Ladislav Čelakovský (Ondřej Malý), Karel Havlíček Borovský (Václav Matějovský) nebo Magdalena Dobromila Rettigová (Veronika Freimanová).