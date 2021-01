Televizní osudy Boženy Němcové přilákaly více než tři miliony diváků. Zájem probudily i mezi dospívajícími

Jednotlivé díly Boženy sledovalo průměrně 1,64 milionu lidí, tedy více než třetina těch, co měli v danou dobu zapnutou televizi. Nejsledovanější přitom byla nedělní finální epizoda, kterou si pustilo 1,71 milionu diváků.

„Série zaujala především ženské publikum, nejvíce ženy ve věku 45+. Vysoký zájem jsme registrovali také u mladších diváků ve skupině od 15 do 24 let. Z pohledu vzdělání převažovali vysokoškolsky vzdělaní diváci,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí televize Karolína Blinková.

Právě Boženě Němcové a jejímu odkazu je věnován i pondělní podcast Vinohradská 12 - Bohemistka Libuše Heczková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v něm reaguje třeba i na vášnivou debatu, která se kolem minisérie rozvířila a týká se spisovatelčiných milostných románků.

„Ten seriál má velkou sledovanost a hodně se o něm diskutuje, protože je překvapivě pro mnohé trošku zvláštní, že Božena Němcová měla milence. O nich se ale mluví opravdu už dlouho. Možná jen v literární historii, ale spíš obecně. Už v roce 1903, když vyšla poprvé její korespondence, tak Marie Gebauerová, editorka, psala o vášnivém románu. Dobře tedy věděli, co to vlastně znamená,“ říká bohemistka.

„Všichni ji nějak známe a všichni se s ní nějak chceme vyrovnat. Najednou je tady seriál, který sice není úplně vrchol filmového umění, ale je velmi otevřený a přístupný mnohým divákům. Prostě takové seriálové melodrama, ze kterého si vytvoříme novou Němcovou. Tento obraz tady nejspíš zůstane. Uvidíme.“

Heczková osobně televizní Boženě vyčítá to, jak podle ní velmi málo pracuje s autorčinými texty. „Pořád se tam o tom mluví, čtou se tam dopisy, ale jsou to vlastně jen krátké ukázky. Nevím, jestli se tvůrkyně obávaly do toho vložit více textu. Ale právě ty by nám Němcovou mohly představit blíž a možná i radikálněji, než je to ve filmu možné. Mrzí mě, že sérii nedoprovází a že necítíme jazykové mistrovství, se kterým Němcová přichází,“ vysvětluje.