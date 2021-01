Režisérka: Němcová žila nejen srdcem, ale i tělem. Chtěli jsme ukázat rozdíl mezi sexem a milováním

Lenka Wimmerová, režisérka minisérie Božena, kterou uvádí Česká televize, má už za sebou řadu zkušeností a úspěchů. Nyní žije na Broumovsku, odkud přijela do rozhlasového studia. „Podcenili jsme fenomén Boženy. Jsme za ten ohlas strašně rádi, ale nečekali jsme ho,“ říká Wimmerová v rozhovoru. Hradec Králové 19:58 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kameníková jako mladá Božena Němcová v televizní minisérii Božena | Zdroj: Česká televize

Čekala jste takový ohlas?

Myslím si, že jsme, myslím náš tvůrčí tým, absolutně podcenili fenomén Boženy. Jsme za ten ohlas strašně rádi, ale nečekali jsme ho.

Božena Němcová je na bankovce i ve školách jako povinná četba. Myslím, že ji zná každý. Co se konkrétně vám vybaví, když se řekne její jméno?

Teď už se mi vybaví velká žena a obrovská osobnost. Ale kdybyste se mě zeptali před dvěma a půl lety, kdy jsem na projektu začínala pracovat, tak by to byla samozřejmě její Babička. Což je taková situace lidí běžných, za které jsem se v té době také považovala.

Věřím, že teď se mnohým vybaví právě vaše minisérie. Zatím jsme viděli dva díly, víte, jaká je sledovanost?

Ano, sledovanost u prvního dílu byla zhruba jeden a půl milionu diváků, a druhý díl to dokonce překonal, myslím, že to bylo 1,7 milionu diváků.

1 700 000 diváků a novinové titulky, nevídaný úspěch. Je to známka toho, že lidé mají o dobové filmy zájem. Čtete recenze a dostávají se k vám ohlasy veřejnosti?

Já recenze moc nečtu, aspoň ne v době, kdy se dílo vysílá. A obzvlášť, když je to tak blízko tomu, co my jsme ho dokončili. Potřebuji si získat podstatný odstup od toho, abych na recenze nereagovala emotivně, ale konstruktivně a mohla si z nich něco odnést.

Máte křehkou, uměleckou duši, ale musím se zeptat: „Proč je v seriálu tolik explicitního (tedy dopodrobna zobrazeného) sexu?“ To je hodně diskutovaná otázka.

Božena žila svůj život velice intenzivně nejen srdcem, ale i tělem. A my jsme se tomu nechtěli vyhýbat. Taky jsme chtěli ukázat, jaký je rozdíl mezi sexem a milováním s někým, koho milujete, a kdy musíte plnit manželskou povinnost. Proto ty věci na sebe tak ostře narážejí. A může se zdát, že je toho moc a určitě asi pro někoho je toho moc. Ale nebyl záměr šokovat nebo tím na sebe upoutávat pozornost. Chtěli jsme ukázat, jak se prostě se ženským tělem v devatenáctém století nakládalo.

Nevnímáte jako chybu, že feministicky zabarvené téma jako Božena Němcová, zpracovával tvůrčí tým žen? Nebojovaly jste někdy se ztrátou nadhledu?

Nemyslím si, že ztráta nadhledu souvisí s pohlavím, ale se životní zkušeností. A zajímalo by mě, jestli se takové otázky ohledně ztráty nadhledu kladou třeba režisérům, když natočí film ztvárňující Jana Husa nebo Gladiátora.

Jsem zvědavá, co se budete snažit akcentovat v dalších dvou dílech. A tak se ptám, do jaké míry jste se snažili být autentičtí a do jaké míry se jedná o stylizaci?

V životě Boženy Němcové je spousta bílých míst. Scénáristky, potažmo já, jsme je určitě nějakým způsobem ve své interpretaci doplňovaly. Tedy pro lidi, co se chtějí dozvědět, co je úplně pravda pravdoucí a co jsou ona bílá místa, která byla nějak v rámci tohoto projektu pojata, tak se můžou podívat na dovysvětlující videa na stránkách České televize. Jsou velmi dobrá, vyjadřují se tam odborníci. Nechceme tahat veřejnost za nos, takže tam jsou všechna zpřesnění. Ale nemůžu říct, co vás čeká v dalších dílech. Budu moc držet palce Aně, protože přebírá štafetu po Aničce, kterou si diváci velice oblíbili. Určitě je nervózní, tak budu doufat, že diváci dobře přijmou v roli Boženy i Aňu Geislerovou.

Logistické kompromisy

Na našem facebooku se objevila i diskuze ohledně prostředí, kde jste natáčeli, proč není víc scén z Ratibořic. Východočeši jsou velcí patrioti, tak jsou možná z toho maličko zklamaní.

Kladou oprávněné dotazy. Ratibořický hospodářský dvůr, kde rodina Panklova reálně žila, je v hrozném stavu a jejich byt, kde žila Božena, je ruina. Bohužel se tam neprovádí. Já bych řekla, běžte se tam podívat, je to strašně silný zážitek, ale kastelán vás tam nemůže pustit z bezpečnostních důvodů. A proč jsme zaměnili Opočno za Ratibořice a vlastně jsme se třeba ani neobtěžovali jet do Náchoda? Jednak to vyplývá z logistiky toho natáčení a také z toho, že Ratibořice jsou hodně malý zámek. My jsme pro natáčení potřebovali velký prostor. Kněžna Zaháňská byla opravdu velmi významná postava a Opočno k ní sedělo víc. Tak jsme aspoň do Opočna vsadili její portrét. Naklíčovali jsme tam jeden její obraz.

Byly pro vás kompromisy tím nejtěžším při natáčení?

Ano. Tak je to vždy, že se musíte rozhodovat. Spoustu věcí by člověk chtěl, ale nemůže je zrealizovat.

Natočit dobový seriál je něco výjimečného, je to váš splněný sen?

Ano, je to rozhodně můj splněný sen. Někteří autoři, režiséři nebo tvůrci, putují ve své tvorbě do budoucnosti, zatímco já jsem vždy toužila putovat do minulosti. Teď se mi to splnilo.

Česká televize vás oslovila hned, nebo to chvíli trvalo?

Určitě to chvilku trvalo, projekt se vyvíjel několik let bez přítomnosti režisérů. Potom po nějakém výběrovém řízení, nebo jak tomu budeme říkat v případě takové situace, si pro ten projekt vybrali mě a scénáristky spolu s tvůrčím producentem.

Kolik let trvala příprava a následná realizace?

Já osobně jsem na projektu pracovala 2,5 roku a scenáristky to psaly podle mě pět let. Proměňoval se formát, původně to mělo být mnohem více dílů, ale zase kratších. Hledala se správná forma a podoba, nebylo to jednoduché.

Jednoduchý určitě nebyl ani výběr hlavních herecký postav. Proč jste se nakonec rozhodli pro Annu Kameníkovou a Aňu Geislerovou? Modrooké zrzky.

Ano, ale Božena byla zelenooká černovláska. Takových hereček opravdu moc není. Tak jsme si řekli, že na to musíme rezignovat a jít po úplně jiných věcech. Božena ve své době vyvolávala bouřlivé emoce ve veřejnosti a myslím si, že takovou energii mají i naše dvě herečky. Svoji energii z podstaty. Vybrala jsem je, protože jsou to dobré herečky a také protože mají schopnost v divácích, v lidech, ve veřejnosti vyvolat emoce.

Ohlasy na Annu Kameníkovou jsou úžasné. Civilní, krásné, uvěřitelné herectví. Nešlo to udělat tak, že by odehrála všechno?

On potom make-up, to postaršení, strašně ruší. Samozřejmě ruší i výměna hereček, ale nějak jsme prostě potřebovali Boženu z podstaty dospělejší. A nejen, že jí uděláme nějaké vrásky.

Když jsem viděla závěr druhého dílu, tak mě až překvapilo, jak krásně splynuly. Ta podoba je neuvěřitelná. Pravdou ale je, že Annu a Aňu jako dvojici objevil režisér Jan Hřebejk.

Je to tak. A abych to uvedla úplně na pravou míru, tak Honzu Hřebejka na Aničku Kameníkovou, tehdy ještě Linhartovou, upozornila přímo Aňa Geislerová. Aňa si jí všimla někde v tisku. Viděla její fotky jako malé holky, protože ony si jako děti byly strašně podobné. Jsou téměř zaměnitelné.

A dostaly od vás Aňa a Anička nějaké pokyny, aby to fungovalo a bylo věrohodné, že hrají jednu postavu?

My jsme spolu hodně času trávili u čtení, tu postavu jsme si nějak pojmenovávali. Měli jsme takový řekněme teambuilding ve trojici nebo i ve čtveřici s Honzou Hájkem. Na nějaká gesta nebo opakující se slova jsme se vykašlali, aby to nebyla manýra. Aňa se trošku snažila zvládnout chůzi Aničky Kameníkové, nějaký základní pohyb těla. Ale když potom opravdu nastoupí velké emoce, tak si je herec odžívá reálně, což ve třetím a čtvrtém díle rozhodně uvidíte. Už je sám za sebe, jde to přes něj.

Chvilka pro oddych

Těším se na zbývající dva díly a jsem také zvědavá, jak budete dál vykreslovat postavu Josefa Němce, který má v seriálu velký prostor.

Ano, Josef Němec je velice důležitá postava nejen v životě Boženy Němcové. Bez něj by asi nebyla Božena Boženou. A její manžel prostě potřebuje po všech nejrůznějších zplošťováních a odsouvání na okraj, ten prostor dostat.

Historie líčí Josefa Němce jako hrubiána, z vašeho pojetí ovšem takový pocit nemám. Spíš si zkrátka nerozuměli?

On to s Boženou určitě neměl jednoduché, ona ho skutečně podváděla, nijak se tím netajila. Ještě navíc tam může být takový klasický problém žáka, který přerostl svého učitele. Ona ho přezářila. Přitom to byl on, kdo psal jako první. Přivedl ji do vlastenecké společnosti a vůbec ji představil české literatuře.

Myslíte si, že jste při natáčení Boženu Němcovou pochopila? Že jste nahlédla do její duše?

Je mi velmi blízká, ano. Ale samozřejmě je to jen moje představa o ní.

To, co teď prožíváte, musí být intenzivní. Tak si říkám, jestli byste šla nejraději hned točit další dobový film nebo se potřebujete nadechnout?

Já bych se teď asi nejraději učila třeba čalounictví nebo prostě dělala něco rukama a trošku se od toho všeho odpojila. Ale ono mě to zase přejde. To je jen taková dočasná únava.