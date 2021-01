Vztah Němcové s Nebeským byl velmi intenzivní, říká jeho praprapravnučka. Dopisy básníkova žena spálila

Druhá část životopisné minisérie Božena představila nečekanou třetí postavu nešťastného manželství Boženy a Josefa Němcových. Autorka románu Babička už tehdy jako čtyřnásobná matka prožila vášnivý románek s básníkem Václavem Bolemírem Nebeským, který skončil velmi emotivním rozloučením. Intenzitu jejich celoživotního vztahu potvrzuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz i Irena Maňáková, která je Nebeského praprapravnučkou. Rozhovor Praha 18:16 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Němcová (Anna Kameníková) a Václav Bolemír Nebeský (Jan Nedbal) v minisérii Božena | Foto: Lukáš Oujeský | Zdroj: Česká televize

Jak velkou roli má Václav Bolemír Nebeský ve vaší rodinné historii? Jak moc a jak brzy se o něm ve vaší rodině vypráví?

Co se týče mého života, tak už poměrně od raného dětství se o Nebeských mluvilo, a to zejména o dvou Nebeských, což byli Václav Bolemír Nebeský a Václav Nebeský, jeho vnuk a historik umění. Troufla bych si říct, že o Václavu Nebeském se v rodině mluvilo možná i o něco víc.

Ale co si budeme povídat, ve chvíli, kdy babička vyprávěla, že Václav Bolemír Nebeský měl velmi láskyplný a intimní vztah s Boženou Němcovou (v seriálu ztvárněná nejdřív Annou Kameníkovou, v pozdějších epizodách pak Aňou Geislerovou, pozn. red.), že byl její milenec, tak mě to jako dítě nesmírně zaujalo a nějaká historie umění v mých myšlenkách šla bokem.

Václav Bolemír Nebeský Romantický básník, následovník Karla Hynka Máchy, přestal záhy po rozchodu s Barborou Němcovou psát básně. Zběhl i z medicíny – ve Vídni studoval pouhý rok. Bezmála deset let mu trvalo, než si po ztrátě Barbory vybral jinou ženu. Jeho první manželka ale záhy zemřela na choleru. Oženil se ještě jednou, s dcerou pražského kavárníka a revolucionáře Petra Fastra. Nikdy netoužil po velké kariéře. Přestože mohl přednášet dějiny řecké a české literatury, věnoval se psaní do novin, překladům a redaktorské práci. Pohřben je na pražském Slavíně. Zdroj: Česká televize

Naštěstí mám babičku, která je naprosto úžasná, a z jejího vyprávění o Václavu Bolemíru Nebeském a Boženě Němcové jsem se dozvěděla víc než ve škole. Což je naprosto v pořádku, tím nechci nijak dehonestovat školu. Takhle to má být.

Vyprávěla mi o době, kdy Němcová žila. Že v zásadě byla poměrně nešťastná, že Nebeský byl její první láska, přestože už měla čtyři děti. Přišlo mi to všechno hrozně smutné. Když jsem potom koukala na Babičku nebo když jsem tu knihu četla, přiznám se, že jsem to idylično, které tam všichni viděli a říkali, že Barunka má být Božena Němcová, tak jsem ho tam neviděla, protože jsem tam už vnímala ten pozdější strašně nešťastný život.

V dětství jsem měla rozpor v tom, co se o Boženě obecně říkalo. Musíme si uvědomit, že to bylo ještě v období, kdy tolik nebyl internet. Tenkrát si nešlo najet na Google, a tak byl člověk odkázán na to, co se případně dočetl nebo co mu kdo řekl. Tam byl obrovský rozpor mezi idylickým životem Boženy Němcové, který byl obecně znám, a tím, co se u nás říkalo.

Trošičku jsem si myslela, že to je možná i jakási obhajoba vztahu Bolemíra s Boženou. Že se chtěl ukázat, že byla nešťastná a to útočiště našla u Bolemíra, ale ono to tak asi opravdu bylo. To nebyla žádná obhajoba, ale asi ten život takový opravdu měla.

Jaké se vlastně u vás v rodině tradují historky o vztahu Nebeského s Němcovou? Zbyla vám po něm vůbec nějaká památka?

Hmatatelnou památku bohužel nemáme, protože to, co se mohlo dochovat a co by bylo velmi cenné, jsou dopisy Boženy a Bolemíra, a ty bohužel Bolemírova druhá žena spálila. U nás se traduje, že když je objevila a četla je, tak v nich bylo tolik vášně a tolik lásky, že to prapraprababička neunesla. Jednala velmi emotivně a dopisy spálila.

Už jsem se vyjádřila, že z ženského pohledu to naprosto chápu, ale že je mohla taky třeba někam jenom schovat nebo, nevím, zakopat, aby je pak našel někdo z dalších generací a mohli jsme z nich čerpat. Ale bohužel, ani jeden z dopisů se nedochoval.

Říká se, že vztah Bolemíra s Boženou byl opravdu velmi intenzivní a velmi silný. Jednou z historek, které se u nás předávaly, byla kupříkladu ta, že když se Božena loučila s Bolemírem, který odjížděl do Vídně na studia – to bylo vidět i v nedělní epizodě seriálu –, tak to bylo velmi emotivní. Nechtěla přijmout fakt, že odjíždí.

Údajně navíc takhle emotivní a vášnivé loučení proběhlo na veřejnosti, což bylo v té době poměrně nemyslitelné, aby se matka čtyř dětí otevřeně loučila se svým milencem lidem na očích. I v naší rodině Nebeských byl tenkrát jejich vztah skoro neodpustitelný.

Jan Hájek a Anna Kameníková v minisérii Božena | Foto: Lukáš Oujeský | Zdroj: Česká televize

Když už jsme zmínili druhou část televizní minisérie Božena, kde se Jan Nedbal poprvé objevil v roli Václava Bolemíra Nebeského, tak z ní to vyznívá, jako že to bylo naposledy, co se viděli. Z toho, co jsem si o Nebeském četla, jsem ale pochopila, že se znovu potkali, když se z Vídně vrátil.

Ano, když se vrátil, tak se měli vídat a dokonce si i dál psali. Jejich osudy se vlastně proplétaly celými jejich životy, asi později už spíše na přátelské nebo platonické bázi. Nevím, jestli pokračoval jejich intimní vztah, ale nějaký vztah udržovali a komunikace mezi nimi dál probíhala.

V medailonu, který má na stránkách k seriálu Česká televize, se dokonce zmiňuje, že právě Nebeský po Boženině smrti pomáhal jejímu manželovi Josefu Němcovi (v seriálu ho hraje Jan Hájek) třídit písemnosti z její pozůstalosti.

To jsem se také dočetla. Koresponduje to, jak říkám, s jejich dlouhodobým vztahem a tím, že komunikace mezi nimi probíhala celý život. Je to možné, nevylučuji to.

Vypovídalo by to mnohé o tom, jak komplikovaný vztah všichni tři mezi sebou měli?

Němec to asi s Boženou neměl vůbec jednoduché. Musím říct, že za sebe strašně moc vítám seriálové vykreslení Němcovy postavy, protože obecné povědomí o něm je takové, že to byl tyran a despota, který svou ženu mlátil, málem znásilňoval a že kvůli tomu trpěla. V Boženě to je vykresleno poměrně objektivně. Jeden s druhým to neměli jednoduché.

Po nedělním dílu jsem si říkala: Ježišmarjá, co si teďka o praprapradědečkovi budou lidé myslet? Dokonce jsme to řešili v rodině. Uvědomila jsem si ale, že je to strašně dobře. A dneska to je vidět. Se vší úctou k Čelakovskému a Erbenovi, kteří tam také byli, nejsou heslem dne ve vyhledávačích jako Nebeský. Kdyby tam stál a přednášel své básně, tak si ho asi nikdo nevšimne, ale díky tomu, jak tam byl vykreslen a ztvárněn, je žádán.

Pochopitelně se lidé asi nejvíce upnou k jeho milostnému vztahu s Boženou Němcovou, ale Václav Bolemír Nebeský hrál výraznou roli vůbec v jejím přerodu v českou spisovatelku.

Určitě. Na její první básni Ženám českým, která byla vydána v Květech, měl maximální zásluhu. Motivoval Němcovou k tomu, aby ji vydala a dala do Květů. Pomáhal jí s češtinou, jak jsme viděli i v tom seriálu, protože přeci jenom byl literát. Je možné, že jí dal první impuls, že ta práce má smysl.

Myslím si, že seriál vykreslil velmi dobře, jak to bylo. Opravdu byl básníkem, stýkal se s lidmi. Pak samozřejmě tam byla další rovina, že koketoval s politikou, ale to bylo, myslím, až později. Kdo chce, tak si to dohledá.

Série Božena pokračuje třetí z celkem čtyř epizod v neděli 17. ledna na ČT1.