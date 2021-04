Mstitelé v čele s Myšičkou jdou v seriálu Boží mlýny naproti spravedlnosti s humorem a v paruce

Detektivka s překvapivými zvraty i komedie s často lehce absurdními převleky. Takovou žánrovou kombinaci nabídne divákům nový šestidílný seriál v režii Jana Hřebejka. Autorem jeho námětu a spoluautorem scénáře je investigativní novinář Janek Kroupa, který se nechal inspirovat skutečnými kriminálními kauzami i jejich aktéry. První epizodu Božích mlýnů uvede Česká televize v neděli večer. Posluchárna / Kostymérna 14:13 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Místo obvyklé detektivky, kde jde o deduktivní hledání zločince, přinášejí Boží mlýny hru na kočku a myš v obráceném gardu,“ představuje seriál kreativní producentka Jiřina Budíková, podle které jsou Boží mlýny tak trochu pohádkovou kriminálkou.

„Přesto se jedná o koncept, který je v branži investigativní žurnalistiky na denním pořádku: kličkování před zákonem je totiž internacionálním sportem všehoschopných padouchů. Koneckonců už od dob mafiánů jako byl Al Capone, kterého taky nezatkli za vraždy, ale za neplacení daní.“

Boží mlýny krimi komediální seriál

ČR, 2021, 6 × 60 min

režie: Jan Hřebejk

scénář: Janek Kroupa, Jan Drbohlav

hrají: Martin Myšička, Vincent Navrátil, Eliška Křenková, Robert Nebřenský, Jiří Lábus, pes Kaštan

Každou z epizod uvozuje zločin, od kterého se viníkovi podaří odejít bez trestu. Přichází tak na řadu trojice netradičních mstitelů – univerzitní profesor a bývalý policista Karel Fait (Martin Myšička), student kriminalistiky Alex Braun (Vincent Navrátil) a televizní reportérka Markéta Stránská (Eliška Křenková) – aby spravedlnosti dopomohla nad rámec konvenčních policejních postupů.

„Několikrát jsem se Janka (Kroupy) ptal, jestli je tohle ještě legální, jestli se už náhodou naše postavy nedostávají, ve snaze potrestat zločince, také na stranu zločinu. A on ‚naše‘ akce obhajoval tím, že past, do které měl zločinec spadnout, dávala v každém okamžiku možnost volby,“ vypráví Myšička.

„Dotyčný se chytí, protože chce udělat další lup nebo podvod, ale netuší, že tím podvede sám sebe.“

Boží mlýny stojí na pomezí komedie a detektivky, což je podle Kroupy obzvlášť u kriminálky riskantní mix, pokud nechcete sklouzávat k parodii. Chování podvodníků je někdy až neuvěřitelně absurdní, a tak se ho scénář snaží vyrovnat tím, že dopřeje vyšetřovatelům jednat s větší mírou nadsázky, než realita mnohdy neumožňuje.

„Zločinci jsou daleko zajímavější než policisté. Ti vždycky jedou podle nějakého mustru. Přijedou na místo činu, musí to ohraničit, vyslechnout první svědky, sebrat otisky, sesbírat pachové stopy,“ vysvětluje novinář.

Sněžím! a Operace Rath. Hřebejk chce natočit film nebo seriál o kauzách Ratha a Dbalého

„Tenhle přesně daný postup nepředpokládá nějakou invenci a genialitu. Zatímco naše detektivka předpokládá důvtip hlavních postav. Musí být vždycky chytřejší než ten zločinec. A to je jedno z pravidel, které platí pro dobrou detektivku. To ovšem není otázka reálného života. Tam to zpravidla bývá naopak.“

Podle Jana Hřebejka jde na seriálu poznat, že jeho tvůrci vyrůstali na Růžovém panterovi nebo bláznivých francouzských filmech s Belmondem.

„U Božích mlýnů jsem pochopil, že vůbec ona výchozí situace nejde udělat na vážno. Sice se to tak tvářilo, nicméně jsme se i s Jankem Kroupou shodli, že to oba cítíme jako srandu. Teď jde samozřejmě o to, zda na to přistoupí divák,“ říká režisér, který měl s televizní detektivkou už co dočinění v seriálech Místo činu Ostrava, Detektivové od Nejsvětější trojice nebo Rédl.

Ústřední píseň nazpíval Matěj Ruppert, představitel trochu nezvyklého českého mafiána Matyáše Válka. Ten, přestože vlastní kasino, se toužil celý život stát zemědělcem, a tak v první epizodě kromě spřádání nekalých plánů také odrodí tele. Ve skladbě s názvem Mlýny diváci uslyší ale i hlavní představitele seriálu.

První ze šesti epizod série Boží mlýny uvede ČT1 v neděli 11. dubna.