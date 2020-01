‚Svoboda vyjádření není absolutní‘. Brazilský soud zakázal film zobrazující Ježíše jako homosexuála

Soud v Brazílii nařídil streamovací službě Netflix, aby stáhla film zobrazující Ježíše jako homosexuála. Za snímkem První pokušení Krista (The First Temptation of Christ) stojí komediální skupina Porta dos Fundos. Rozhodnutí soudu je dočasné, případem se podle BBC dále bude zabývat vyšší instance.

