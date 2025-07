CBS ruší pořad Stephena Colberta, odvolává se na finanční důvody. V pozadí leží Trumpova žaloba

Americká televize CBS ruší satirický pořad The Late Show komika Stephena Colberta. CBS v prohlášení uvedla, že talk show skončí příští květen z čistě finančních důvodů. Oznámení ale přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval rozhodnutí Paramount Global, mateřské společnosti stanice CBS News, zaplatit 16 milionů dolarů (asi 339 milionů korun) na urovnání žaloby podané prezidentem Donaldem Trumpem během loňské prezidentské kampaně. Washington 11:01 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Colbert začal The Late Show moderovat v roce 2015 po Davidu Lettermanovi, který za stolem v tomto pořadu seděl více než 20 let | Foto: IMAGO/MediaPunch | Zdroj: Reuters

Trump v říjnu přišel s tvrzením, že jeho šance na výhru v prezidentských volbách CBS News poškodila, když odvysílala dvě různé verze odpovědi tehdejší viceprezidentky a prezidentské kandidátky Kamaly Harrisové v pořadu 60 Minutes.

CBS si stojí za tím, že videozáznam Harrisové prošel editací z důvodu časového omezení a že nebyl zmanipulován, aby vypadal lépe, informoval deník The Washington Post (WP).

Colbert v pondělí v The Late Show řekl, že ho uráží 16milionové urovnání, kterého dosáhl Paramount Global, jehož plánovaný prodej firmě Skydance Media vyžaduje souhlas Federální komise pro spoje (FCC). Předsedu FCC Brendana Carra jmenoval Trump. Komik prohlásil, že v právních kruzích je technický název pro urovnání Trumpovy žaloby „velký tlustý úplatek“.

„Nevím, jestli něco – cokoliv – dokáže obnovit mou důvěru v tuto společnost. Ale pokud bych měl hádat, řekl bych, že 16 milionů dolarů by pomohlo,“ řekl Colbert.

Peníze Paramount Global v rámci urovnání poputují do Trumpovy budoucí prezidentské knihovny. Společnost Paramount Global také souhlasila se zveřejněním všech budoucích přepisů rozhovorů s kandidáty na prezidenta USA v pořadu 60 Minutes, „s výhradou úprav vyžadovaných z důvodu právních nebo národních bezpečnostních zájmů“.

Bill Owens, hlavní producent pořadu 60 Minutes, rezignoval v dubnu kvůli tomu, co označil za ztrátu své redakční nezávislosti. Šéfka zpravodajské divize CBS Wendy McMahonová odešla následující měsíc s odůvodněním, že se neshodla s vedením stanice ohledně jejího „dalšího směřování“, jak uvedla v memorandu pro zaměstnance.

Colbert řekl divákům při čtvrtečním natáčení The Late Show, že se o jejím zrušení dozvěděl předchozí večer. „Sdílím vaše pocity,“ řekl 61letý komik, když dav po jeho oznámení začal bučet. Na sociálních sítích vyvolal klip, ve kterém Colbert oznamuje zrušení pořadu, emotivní reakce fanoušků.

Colbert začal The Late Show moderovat v roce 2015 po Davidu Lettermanovi, který za stolem v tomto pořadu seděl více než 20 let. Colbert se podle WP stal během dvou následujících let nejlépe hodnoceným moderátorem pozdně večerních talk show, a to částečně díky ostrým výpadům proti Trumpovi během prezidentova prvního funkčního období. Kromě hudebníků a filmových hvězd Colbert často vítá na svém gauči v show i politiky.