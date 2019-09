Britská invaze. Vítězi televizních cen Emmy jsou seriály Potvora, Hra o trůny a Černobyl

PŘEHLED VÍTĚZŮ 71. ROČNÍKU UDÍLENÍ CEN EMMY

Nejlepší dramatický seriál

Hra o trůny



Nejlepší komediální seriál

Potvora



Nejlepší minisérie

Černobyl



Nejlepší televizní film

Bandersnatch (Černé zrcadlo)



Nejlepší herečka v dramatickém seriálu

Jodie Comerová (Na mušce)



Nejlepší herec v dramatickém seriálu

Billy Porter (Pose)



Nejlepší herečka v komediálním seriálu

Phoebe Waller-Bridgová (Potvora)



Nejlepší herec v komediálním seriálu

Bill Hader (Barry)



Nejlepší herečka v minisérii / televizním filmu

Michelle Williamsová (Fosse/Verdon)



Nejlepší herec v minisérii / televizním filmu

Jharrel Jerome (When They See Us)

Nejlepší zábavný pořad

Saturday Night Live



Nejlepší reality show

The RuPaul's Drag Race



Nejlepší talkshow

Last Week Tonight With John Oliver





Kompletní výsledky 71. ročníku televizních cen Emmy najdete zde.