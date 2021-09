Emmy ovládly streamovací služby. Ceny si rozdělily seriály Koruna, Ted Lasso a Mare z Easttownu

Amazon už nebude Pána prstenů natáčet na Novém Zélandu. Nejdražší seriál vůbec se přesune do Británie

Server The Guardian píše o překvapivém rozhodnutí. „Je to škoda a soucítím se všemi, kteří do natáčení dali své srdce,“ okomentoval rozhodnutí ředitel filmové komise Nového Zélandu David Strong.