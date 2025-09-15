Televizní ceny Emmy si rozdaly seriály Adolescent, Studio a Urgent
Celkem šest cen si z hlavního večera předávání cen Emmy odnesla čtyřdílná britská minisérie Adolescent. Na jeden kontinuální záběr natáčené krimi drama, které začíná zatčením 13letého chlapce kvůli podezření z vraždy spolužačky, vyneslo tři zlaté sošky spoluautorovi scénáře, producentovi a herci Stephenu Grahamovi a jednu také představiteli titulní role Owenu Cooperovi. Mezi dramaty bodoval Urgent, mezi komediemi pak holywoodská satira Studio.
„Nečekali jsme, že by náš malý seriál mohl zasáhnout tak velké množství lidí,“ komentoval úspěch seriálového hitu streamovací služby Netflix jeho spoluautor Stephen Graham.
„Dnešek je důkazem, že pokud nasloucháte, soustředíte se a nebojíte se vystoupit z vlastní komfortní zóny, pak můžete v životě dosáhnout čehokoli. Jen se podívejte na mě, před dvěma lety jsem byl nikdo,“ prohlásil k pobavení publika teprve 15letý herec Owen Cooper.
Adolescent měl premiéru v polovině března letošního roku. Velmi brzy přitom začal dominovat místním žebříčkům televizní sledovanosti i veřejné diskuzi. Ve velké míře například přispěl k obecnému povědomí ohledně toxické maskulinity a devastujícím vlivu tzv. „manosféry” na mladé lidi.
Jako výukový materiál začali seriál kromě Velké Británie promítat také třeba ve školách ve Francii, Nizozemsku nebo Vlámsku.
PŘEHLED VÍTĚZŮ 77. CEN EMMY
Nejlepší dramatický seriál
Urgent
Nejlepší herečka v hlavní roli v dramatickém seriálu
Britt Lower (Odloučení)
Nejlepší herec v hlavní roli v dramatickém seriálu
Noah Wyle (Urgent)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatickém seriálu
Katherine LaNasa (Urgent)
Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu
Tramell Tillman (Odloučení)
Nejlepší scénář pro dramatický seriál
Dan Gilroy (Andor, epizoda Welcome To The Rebellion)
Nejlepší režie dramatického seriálu
Adam Randall (Slow Horses, epizoda Hello Goodbye)
Nejlepší komediální seriál
Studio
Nejlepší herečka v hlavní roli v komediálním seriálu
Jean Smart (Stále v kurzu)
Nejlepší herec v hlavní roli v komediálním seriálu
Seth Rogen (Studio)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu
Hannah Einbinder (Stále v kurzu)
Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu
Jeff Hiller (Někdo, někde)
Nejlepší scénář pro komediální seriál
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez (Studio, epizoda The Promotion)
Nejlepší režie komediálního seriálu
Seth Rogen, Evan Goldberg (Studio, epizoda The Oner)
Nejlepší minisérie / antologie
Adolescent
Nejlepší herečka v hlavní roli v minisérii / antologii
Cristin Milioti (Tučňák)
Nejlepší herec v hlavní roli v minisérii / antologii
Stephen Graham (Adolescent)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisérii / antologii
Erin Doherty (Adolescent)
Nejlepší herec ve vedlejší roli v minisérii / antologii
Owen Cooper (Adolescent)
Nejlepší scénář pro minisérii / antologii
Jack Thorne, Stephen Graham (Adolescent)
Nejlepší režie minisérie / antologii
Philip Barantini (Adolescent)
Nejlepší televizní film
Rebel Ridge
Nejlepší soutěžní reality show
Zrádci (americká verze)
Nejlepší zábavný pořad
Last Week Tonight With John Oliver
Nejlepší talkshow
The Late Show With Stephen Colbert
