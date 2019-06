Od devadesátkového hudebníka po tvůrce Černobylu. Režisér Renck seriálem opustil milovanou fikci

Stanice HBO v úterý odvysílala poslední díl seriálu Černobyl, který na sebe během několika týdnů strhl obrovskou pozornost. Třeba v Česko-slovenské filmové databází má 97 % a dostal se tak na druhé místo žebříčku nejlepších seriálů všech dob. Jen málokdo ale zná tajemství švédského režiséra Johana Rencka. V 90. letech vystupoval jako populární hudebník pod přezdívkou Stakka Bo. Praha 8:01 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek z nového seriálu Chernobyl od HBO a Sky | Zdroj: HBO

Pro mnohé příznivce seriálu to bylo velké překvapení a také třešnička na dortu. Ukázalo se, že Johan Renck, kterému bude letos 53 let, také natočil spoustu slavných videoklipů.

Třeba desetiminutový Blackstar od Davida Bowieho, kde má zpěvák přes oči kus látky s našitými knoflíky a leží v nemocnici. Klip je velmi temný, zneklidňující, ale přitom svým způsobem krásný.

Renck natočil i Bowieho poslední videoklip Lazarus, kde jako pacient leží s tou samou páskou přes oči v nemocnici. O pár měsíců později, dva dny po vydání alba Blackstar, zpěvák zemřel na rakovinu jater.

Švédský režisér natočil více než dvacet videoklipů, třeba pro Madonnu, Robbieho Williamse, Kylie Minogue nebo Bat For Lashes.

Před Černobylem měl zkušenosti i s dalšími seriály, natočil třeba několik dílů Breaking Bad (u nás známý jako Perníkový dědek) jeden díl Walking Dead (Živí mrtví) a také díl populárních Vikingů.

Co z toho je pravda? Všechno

O své režijní práci na seriálu Černobyl mluvil v rozhovoru pro Britskou akademii filmového a televizního umění. Řekl, že scénář ho okamžitě chytil už svým názvem, protože má rád temné, beznadějné až nihilistické věci, a vlastně to bylo poprvé, co točil něco založeného na faktech a skutečných událostech.

„Když jsem si poprvé přečetl scénář, říkám jeho autorovi Craigovi – ten je skvělý, a co všechno z toho je pravda? A on odpověděl: Všechno. V tu chvíli jsem byl ohromen, protože mé znalosti události byly oproti ostatním omezené. Přečtením scénáře zjistíte, že je to jen zlomek neskutečné katastrofy obrovských rozměrů. Z člověka, který miloval fikci, jsem se stal pravým opakem. Záleží už jen na reálných opravdických věcech,“ říká režisér Johan Renck, který je také vyhlášeným autorem desítek reklamních spotů.

Autor scénáře je Craig Mazin, který napsal scénáře pro komedii Pařba na třetí nebo parodie na horrory Scary movie 3 a 4. Ale teď bude navždy známý hlavně jako scénárista minisérie Černobyl.