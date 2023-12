Rušení life style magazínů i návrat politické satiry. Co chce Souček do roku 2029 v České televizi stihnout?

Česká televize má od října nového generálního ředitele. Janu Součkovi dali letos v červnu členové Rady České televize při pravidelné volbě přednost před dosavadním šéfem Kavčích hor Petrem Dvořákem. Právník a profesí původně moderátor povede veřejnoprávní médium šest let. Příběhy roku 2023 Praha 16:16 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize má od října nového generálního ředitele Jana Součka | Zdroj: Česká televize - Televizní studio Brno

„Česká televize je obrovská zaoceánská loď, kde když začnete otáčet kormidlem, tak ty změny poznáte až po čase,“ řekl letos ve vysílání Českého rozhlasu devětačtyřicetiletý Jan Souček.

Dosud méně známý ředitel brněnského televizního studia České televize se po tom, co získal mandát, začal objevovat na obrazovkách i v éteru častěji. Pokaždé vysvětloval a obhajoval svou koncepci vedení veřejnoprávního média.

Zaměřit se chce na původní tvorbu, která má být konkurenceschopná s tou nejlepší zahraniční, víc chce investovat do online obsahu nebo taky zlepšit dostupnost archivních pořadů.

„Začneme nabízet personalizovanou nabídku a s rozjezdem nového modelu financování bychom pravděpodobně iVysílání přizpůsobili tomu, aby bylo přístupné tomu, kdo platí televizní poplatky,“ vysvětlil.

iVysílání by tak nemělo sloužit jen ke zpětnému sledování odvysílaných pořadů, ale Česká televize chce pro platformu vytvářet i speciální obsah.

Souček bude další léta hájit barvy média veřejné služby. Přitom už v devadesátých letech pracoval v televizi Nova a v brněnském soukromém Rádiu Krokodýl. Veřejnoprávní zkušenosti má jako editor zpravodajství z Českého rozhlasu i z České televize.

Jako ředitel chce klást důraz nejen na zpravodajství, ale také na aktuální publicistiku. Plánuje tak zavedení nových formátů a diskusních pořadů, včetně nových z regionů.

„Moderátoři těchto pořadů by měli být lidé zkušení v novinářské branži, kteří nejsou jenom tváří, ale kteří jsou schopni informacím, které divákovi předávají, dodávat kontext, a tím pádem jsou schopni v živém vysílání vést debatu, která se může stočit jiným směrem, než byla plánována,“ řekl.

Co je veřejnoprávní role?

Pozorní diváci ho mohli zahlédnout, jak sleduje hvězdy na tanečním parketu. Právě divácky úspěšných pořadů jako je třeba StarDance se zbavovat nechce. Sledovanost ale podle něj nemá být parametrem číslo jedna.

„Ale že bychom měli jít míň na ruku očekávanému produktu, který televize má nabízet, protože tohle lidi nejvíc chtějí. To je princip, na kterém fungují komerční televize. To popírá roli veřejnoprávní. My sice musíme zaujmout diváky, ale měli bychom sami sobě klást náročnější cíle,“ vysvětlil.

„Třeba nepřinášet novou českou dramatiku, ale vlastně konfrontovat tu tvorbu třeba s tím nejlepším z ostatních evropských televizí,“ dodal.

Z vysílání chce Souček odstranit některé duplicitně vytvářené pořady – většinou lifestylové magazíny. Mezi programy České televize by se mohla vrátit ČT3 a usiluje také o návrat politické satiry.

„Byl bych rád, kdyby to byla televize, která bude mít v přídomku digitální, sebevědomá, silná, respektovaná, nezávislá, objektivní,“ sdělil. Podle Součka má tak Česká televize vypadat v roce 2029, kdy mu mandát generálního ředitele skončí.