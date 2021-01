Televizní poplatky krátí inflace. Musíme otevřít debatu, jestli je rozšířit či zvýšit, říká radní ČT

V jakém stavu je ekonomické fungování České televize a je třeba zavádět nějaké zásadní změny? Jakou úlohu má největší české veřejnoprávní médium zvláště v době pandemie a nakolik ji plní? I na to se ptal Tomáš Pancíř ve Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředsedy Rady ČT, ekonoma Pavla Kysilky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:11 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Rady ČT, ekonom Pavel Kysilka | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Cítíte, že je tady ve společnosti vůle platit vyšší televizní poplatky?

Nevím, jak je to teď po dvou vlnách covidové krize, kdy jsme všichni obezřetnější ohledně budoucnosti. V minulosti se ovšem nějaké průzkumy dělaly a nedopadly úplně špatně, musím říct. Lidé oceňují, co jim dává jak Český rozhlas, tak Česká televize a myslím, že tam vycházelo, že by většinově byli i ochotni něco připlatit.

Pokud se povede taková kampaň, tak je důležité dobře vysvětlit, proč bychom měli platit víc. Myslím, že dobrých argumentů je dost. Zmiňoval jsem inflaci, která každoročně ukrojí dvě až tři procenta reálné hodnoty televizního poplatku. Když to trvá deset nebo patnáct let, tak je to skutečně citelná záležitost.

Je vůbec relevantní dělat žebříček a statistiky, na koho míří nejvíc kritiky? Není v tom riziko, že potom můžete podléhat nátlakovým skupinám, které začnou posílat účelové koordinované stížnosti na konkrétní redaktory a moderátory, aby se jich zbavily z vysílání?

Skutečně nevím o tom, že by se dělaly jakékoliv žebříčky. Pro toho, kdo si pročítá ty stížnosti, je zřejmé, že tam může existovat určitá organizovaná manipulace, s tím souhlasím, a musíme hledat cesty, jak odclonit tyto věci od skutečně seriózních podnětů.

Mířím k tomu, jestli je vůbec šťastné, pokud předseda Rady sám vypichuje čtyři osobnosti, že na ně chodí nejvíc stížností. Jestli je správné z hlediska představitele Rady tímto způsobem informovat.

Musíme informovat o tom, s čím se setkáváme a pokud tohle vyšlo ze stížností, tak je samozřejmě povinností pana Pavla Matochy k této věci informovat. Já v tom nevidím nic než konstatování faktů.

Česká televize má svého ombudsmana, má Diváckou radu, což je fórum desítek veřejných institucí s nejrůznějším zaměřením. Máte pocit, že tyto orgány adekvátně reagují na ohlasy veřejnosti směrem k České televizi?

Je otázka, jestli je tohle úplně jejich role a funkce. Jsou to určitě důležité pomocné orgány. Je to důležitý hlas do mozaiky, přičemž ta mozaika je to, jak hodnotit ze všech možných úhlů pohledu, jak Česká televize naplňuje zákon a jakým způsob poskytuje veřejnou službu.

Ptám se i proto, že v tiskové zprávě z prosincového jednání Divácké rady ČT je i formulace, že, cituji: „Někteří členové Rady vyjádřili znepokojení nad konfrontačním stylem, který jednání Rady České televize v posledním půlroce opanoval.“ Berete to jako důležitou zpětnou vazbu, kterou se budete v Radě zabývat a bavit se o tom, jak mají členové Rady veřejně vystupovat?

To v každém případě a netýká se to jen budoucího času. Už na prosincových zasedáních – i veřejně – zaznělo, že jedním z cílů pro letošní rok je zásadně snížit emoce při jednání, vést věcná jednání, řídit se jednoznačně jenom zákonem a to velmi podporuji, to se mi velmi líbí. Některá jednání, některé procesy v Radě už byly koncipovány tak, abychom se vyhnuli zbytečným emocím a aby se nemluvilo víc k osobám a mluvilo se víc k věci.

Ještě jedna věc k předsedovi vaší Rady, web Hlídací pes upozornil na to, že pan Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost, zákon o České televizi přitom v paragrafu 5, odstavci 2, zakazuje členům Rady zastávat funkci v občanských sdruženích. Budete to řešit?

To je v zákoně řečeno jednoznačně, to se týkalo i mě, když jsem nastupoval, takže jsem si to musel hlídat. Je to ale na právním posouzení, neumím to posoudit u nikoho z dalších členů.

Co by Kysilka vytkl jarnímu informování o covid-19? Poslechněte si celý rozhovor s radním České televize Pavlem Kysilkou v audiozáznamu.