Další Případy 1. oddělení i Ivan Trojan jako Docent. Česká televize představila nové seriály

Na televizní obrazovky se po šesti letech vrátí pražská mordparta s Případy 1. oddělení. Příznivci kriminálního žánru si pak přijdou na své v nových sériích Docent, Stíny v mlze a Devadesátky. Česká televize o tom informovala ve čtvrtek na tiskové konferenci, kde odhalila své plánované novinky. Oznámila také například, že k životnímu jubileu herečky Jiřiny Bohdalové vznikne její dokumentární portrét v režii Jiřího Stracha. Televize 16:45 13. května 2021

Ivan Trojan v třídílné minisérii Docent | Zdroj: Česká televize

Natáčení snímku s pracovním názvem Jiřina 90 se odložilo kvůli koronavirové epidemii. „Řekla mi, že to nevadí, že to uděláme třeba k její stovce. Prohlásila, že ona se toho dožije, ale hlavně, abych se toho dožil já,“ vtipkoval Strach.

Pro agenturu ČTK doplnil, že by se mohlo začít natáčet o prázdninách. „Doufám, že už brzy otevřou divadla, protože ji nechci točit jenom jak povídá, ale i v pracovním prostředí. Chtěl bych z toho udělat velký dokument, který zachytí Jiřinu a její vzpomínky a že mi řekne všechno, tak by to mohlo být celkem výbušné,“ popsal režisér.

René, protagonista stejnojmenného časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové | Zdroj: Česká televize

Dalším dokumentem, který už brzy uvede Česká televize, je pokračování snímku René. Životní osudy jejího titulního hrdiny, recidivisty označovaného jako asociál-intelektuál, sleduje Helena Třeštíková od konce 80. let.

Většinu ze 13 let, které film zachycují, René strávil na svobodě. Pouze asi tři roky z toho byl ve vězení za to, že řídil bez řidičského průkazu. Tentokrát tak svůj pobyt za mřížemi vnímá trochu jinak.

„Je to lehčí skupina vězňů a on jimi lehce pohrdá, protože z jeho úhlu pohledu jsou to vězni-amatéři, kteří neumí sedět. Protože ta správná sorta, kde byl předtím, kde byly těžší delikty, tak to byli kabrňáci,“ vypráví Třeštíková.

Nové kriminálky

Staré známé tváře seriálových vyšetřovatelů se vrátí ve třetí sérii Případů 1. oddělení. Podle tvůrců budou čelit nejen sebevědomějším pachatelům, ale také moderním technologiím, které za pochodu mění společnost kolem nás.

„Když se vracíte k legendě, musíte to udělat s plným respektem a po důkladném zvážení, zda umíte navázat na to dobré a přinést i něco navíc. A my společně dospěli k tomu, že si na to troufneme,“ říká kreativní producent Michal Reitler.

Zločin se ale neděje jen v Praze, a tak nová série Stíny v mlze zavítá mezi ostravské kriminalisty. Celkem 12 epizod zavede diváky do různorodých sociálních skupin: od dětského gangu ze sídliště k youtuberům, motorkářům, pašerákům nebo realitním makléřům. V hlavních rolích uvidíme Petru Špalkovou a Jiřího Vyorálka.

Jiří Vyorálek a Petra Špalková v krimisérii Stíny v mlze | Zdroj: Česká televize

Tři díly stráví televizní diváci s postavou docenta Stehlíka v podání Ivana Trojana, který se shodou náhod stane součástí policejního týmu vyšetřovatelů vražd. „Celá myšlenka příběhu je velmi precizně zpracovaná i originální a její hodnotu podporuje to, že se autorům do scénářů podařilo zahrnout opravdu vytříbený a místy i velmi vtipný tón dialogů,“ představuje Docenta kreativní producentka Jiřina Budíková.

Devadesátky ukáží, jak se vraždy vyšetřovaly v první polovině 90. let, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a nebylo jasné, jak se s ní policie bude umět vypořádat. Kriminální žánr se sociálním dramatem spojí Pozadí událostí, nový projekt tvůrčího tandemu Hřebejk-Jarchovský.

Komedie z dovolené i od zubaře

Pět filmů z cyklu Hlavně to zdraví nabídne humorné, a jindy až přímo bizarní příběhy lidí, kteří se vyrovnávají s různými chorobami. „Pro mě je to cyklus příběhů o nemocech, které dokáží být léčivé, a o neduzích, které mohou člověku překvapivě přijít k duhu,“ říká režisér Jiří Vejdělek.

„Naší ambicí jsou milé, nadčasové, hvězdně obsazené komedie, na které se rádi podíváte jednou, podruhé a třeba i popáté a posedmé, protože vám v jejich společnosti bude zkrátka dobře,“ doplňuje ho kreativní producent Jaroslav Sedláček.

Epizoda Zuby z cyklu Hlavně to zdraví | Zdroj: Česká televize

V jedné části se objeví i Jiří Langmajer, jeden z protagonistů nového dobrodružného seriálu Špunti na cestě, který naváže na filmové Špunty na vodě z roku 2017. Známé i zcela nové postavy zastihne na rodinné dovolené.

Tradičně došlo i na filmové projekty, které vznikají s finanční podporou České televize. Patří k ní například nová testosteronová roadmovie Jana Prušinovského Grand Prix, vesnická komedie Kdyby radši hořelo nebo Poslední závod o tragédii lyžařů Hanče a Vrbaty.

Chystá se pak také pokračování pohádky Tajemství kouzelné bambitky s Tomášem Klusem v roli nešikovného prince Jakuba.

Další připravované projekty České televize najdete ve fotogalerii.

Fotogalerie (14)