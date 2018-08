Výročí okupace připomene na ČT film Dubček. Dramatické události zmapuje zvláštní zpravodajský pořad

Zatímco do kin vstoupí v úterý 21. srpna film Roberta Sedláčka o Janu Palachovi, Česká televize připomene na svých obrazovkách další osobnosti a příběhy, které jsou spojeny s 50 let starými událostmi sovětské okupace. Tehdejší srpnové vysílání ožije ve zpravodajských vstupech s moderátorem Jakubem Železným. První program také v premiéře uvede snímek o hlavní osobnosti pražského jara 1968 Alexandru Dubčekovi. Praha 17:20 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Hlavně jsme se snažili ze scénáře vyčíst, co z postavy vytáhnout, protože je kontroverzní. A do filmu by se všechno nevešlo,“ říká pro Radiožurnál představitel titulní role ve snímku Dubček Adrian Jastraban. „Film přeskočí období let 1969 a 1970. Nejdřív mi to bylo líto, ale pak jsem si uvědomil, že bychom se nevešli do metráže. To je opravdu na další film.“

Kromě některých období chybí ve filmu podle herce víc osobních momentů ze soukromého života Alexandera Dubčeka. „Mně se to týkalo i osobně, protože dědeček, který mě vychovával, znal tatínka pana Dubčeka. A miloval ho. Věděl jsem, že můj děda byl jednoznačně slušný člověk. Byl dokonce po válce chvilku v komunistické straně, ale když viděl, jak to tam vypadá, tak s tím byl rychle hotov. Říkal jsem si: Musí tam být nějaké světlo, musí tam být něco pozitivního na tom člověku. Myslím si, že to byl slušný člověk. A že to byl idealista,“ dodává Jastraban.

Televizní film uvidí diváci v české premiéře 21. srpna na ČT1 od 20.00. Ve stejný den vstoupí do kin také snímek Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka.

V noci na úterý nabídne Česká televize v pořadu Dnes před 50 lety originální pohled na dramatické dění z osudného dne československých dějin.

„V projektu, který je podobně koncipován jako v únoru, budeme mapovat 21. srpen 1968 tak, jak bychom ho mapovali, kdyby se stal dnes, kdybychom ho mohli mapovat současnou technikou a televizním jazykem. Jinými slovy se pokusíme diváky vtáhnout do děje tohoto tragického dne, ukázat jim všechny důležité aspekty tak, jak se odehrály, a to zároveň tak, aby to bylo srozumitelné a stravitelné i pro dnešní mladou generaci,“ popisuje moderátor Jakub Železný.

Pořad má podle něj připomenout neozbrojené Čechy a Slováky, kteří šli proti tankům a zaplatili za to životem. „Připomínáme si emotivní okamžiky, třeba Provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky. Mimochodem, když jsem začínal na počátku 90. let v Českém rozhlase, byl jedním z mých učitelů Vladimír Fišer, hlasatel, který v roce 1968 právě toto provolání tím naprosto nenapodobitelným způsobem přednášel. Myslím, že je slavné především a hlavně díky němu,“ říká Železný.

Nataceli jsme ted se 4 muzi, kteri kazdy po svem branili pred 50 lety u rozhlasu nadeji na svobodu. Jan Sikl jim poustel unikatni zabery, ktere videlo jen par lidi a v pondeli od 20:00 je na @CT24zive uvidite vsichni. Skutecne pribehy srpna, ne partajni fabulace. pic.twitter.com/uEolnOGIBV — Martin Reznicek (@MartinReznicek) 14. srpna 2018

Už na konci července začala televize vysílat pořad Ten okamžik. V něm se k událostem spojeným s invazí vojsk varšavské smlouvy za pomocí fotografií. Natočené příběhy jsou ale daleko obsáhlejší, proto je tvůrci převedli i na stránky knihy. Projekt doprovází výstava fotografií, která je k vidění před pražským Rudolfinem až do 23. srpna.

Na dnešní tiskové konferenci na FF UK, kde Česká televize představovala programové schéma k 50. výročí srpnové okupace, byl prezentován také projekt "Ten okamžik". V podobě panelové výstavy ho můžete do 23. srpna zhlédnout také na nám. Jana Palacha, před budovou Rudolfina. pic.twitter.com/GfQdYn3fvA — FF_UK (@FF_CUNI) 14. srpna 2018

Projektem Toto století zase láká Česká televize diváky k počítači. Na interaktivním webu najdou 550 videí, která mapují zásadní události 100 let československé historie. „Je tam zrekonstruovaný program Československé televize z roku 1968, který můžete procházet den po dni. Kde není možnost pořady přehrávat, tam často jsou dobové recenze nebo zajímavosti kolem,“ přibližuje projekt kreativní producentka Štěpánka Sunková.

„Ze srpnového týdne je tam zrekonstruováno vysílání České televize z různých náhradních míst. Díky Českému rozhlasu, který nám poskytl zvukové záznamy vysílání, bylo možné doplnit některá videa, která byla bez zvuku.“

Už teď mohou návštěvníci webu Toto století vidět televizní programy celého srpna roku 1968. Zbylá videa budou odkrývána v dalších měsících.