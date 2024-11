Česká televize představila svůj jarní program. Ovládnou ho seriály Limity a Děcko

Nové filmy, seriály, nevšední a atraktivní dokumenty i pokračování již zavedených a divácky oblíbených pořadů – to vše a ještě mnohem více chystá Česká televize a iVysílání ČT v programu na příští rok. Ten bude patřit třeba seriálu Limity s Alešem Hámou v hlavní roli nebo novince Děcko o adoptivní péči. Novinky představili tvůrci ve středu na pražských Kavčích horách. Praha 21:44 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komedie České televize Tom je v tom | Zdroj: Česká televize

„Na obrazovkách České televize nás opět čeká rok nabitý novinkami. Hned v lednu se můžeme těšit na dva seriály Limity a Děcko, které mají svými tématy velký společenský přesah,“ uvedl generální ředitel České televize Jan Souček.

„V květnu diváky pobaví hned tři komedie, u nichž se nejen zasmějete, ale i zamyslíte nad svým zdravím. V programu bude i řada premiérových dokumentů a oceňovaných filmů, které ještě nedávno byly v kinech,“ dodal.

Seriálové novinky

Osmidílný seriál Limity natočil podle svého námětu a scénáře režisér Petr Zelenka. Příběh sleduje proměnu jednoho severočeského podnikatele s toxickým odpadem v ekologického aktivistu, kterého si zahrál Aleš Háma. Podle Zelenky bylo však výzvou, aby herce přidržoval u původního textu.

„Asi nikdo nečeká, že by televizní seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity ale nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je pro mě to nejpodstatnější, je fakt, že to Petr Zelenka v Limitech dělá velice zábavným způsobem,“ prozradila kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

Seriál České televize Limity | Zdroj: Česká televize

Na podobně kontroverzní téma se z vážnějšího pohledu dívá desetidílný seriál Děcko spoluautorek Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové. Judit Pecháček v něm ztvárnila svobodnou matku Kláru, která čeká třetí dítě. Má však obavy z toho, jak dalšího potomka uživí, a proto se ho rozhodne svěřit k adopci.

„Bylo to pro mě ze začátku velmi náročné, protože jsem neznala nikoho, kdo takový příběh zažil. Bylo to pro mě velice vzdálené, ale nakonec jsem pochopila, jak to je. Myslím si, že je ten seriál tak zajímavý, protože se věnuje kontroverznímu tématu skrz jemné rodinné vztahy,“ uvedla Pecháček.

Seriál České televize Děcko | Zdroj: Česká televize

„Námět a posléze scénáře mě nadchly originalitou, zaujala mě tematika náhradního rodičovství a v neposlední řadě mě lákala možnost pracovat s autorkami, které mají za sebou velmi úspěšné projekty, ale v oblasti televizního seriálu debutují. Líbí se mi jejich tah na branku i smysl pro humor,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová. Režie seriálu, jenž řeší závažné téma, ale scénář je plný gagů a humorných, odlehčených situací, se ujala tvůrčí dvojice Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

V novém roce se na televizní obrazovky chystá také Dcera národa. Drzá, romantická komedie z období 19. století ve formátu šestidílné minisérie, natočená podle skutečného životního příběhu Zdeňky Havlíčkové režisérskou dvojicí Cristina Groșan a Matěj Chlupáček. Dceru, sirotka po velikánovi Karlu Havlíčku Borovském, jejíhož osudu se iniciativně chopí čeští obrozenci, ztvárnila Antonie Formanová.

Seriál České televize Dcera národa | Zdroj: Česká televize

„Lékař léčí, láska uzdravuje!“

Nouze ale nebude příští rok ale ani o komedie. Tentokrát na téma „zdravotní potíže“. V jednom ze třech vtipných příběhů režisérů Jiřího Vejdělka a Tomáše Bařiny s názvem Když lumpa trápí pumpa si zahrál i Zdeněk Godla. Dále se diváci mohou těšit na snímky Tom je v tom a Kotrmelce pana herce.

Půjde opět o příběhy lidí, jejichž každodenní běh nečekaně zastaví choroba. Někdy banální, jindy spíš komická, ale i vyloženě bizarní. Zatímco se s ní hlavní hrdinové snaží utkávat dle svého naturelu, schopností a životních zkušeností, nastalé okolnosti je stále víc nutí redefinovat své dosavadní vztahy a život vůbec. Do další životní etapy tak vybíhají silnější v duchu hesla „lékař léčí, láska uzdravuje“.

Z filmového plátna se dostane na televizní obrazovky také řada koprodukčních snímků. Mezi nimi třeba filmy Sucho, Manželé Stodolovi nebo dokument Dům bez východu.

V roce 2025 slaví Česká televize šedesát let s večerníčkem. Dětští diváci se mohou těšit na premiérové pokračování seriálu Jezevec Chrujda a na řadu nejoblíbenějších večerníčků, které ČT v uplynulých letech vysílala.

Komedie České televize Lumpa trápí pumpa | Zdroj: Česká televize