Česká televize se v létě zaměří na Francii. Vysílat bude olympijské hry i kultovní francouzské filmy

Všechny programy České televize během léta prostoupí francouzská tematika. Pod souhrnným názvem Bonjour léto! nabídne přímé přenosy z olympijských her, kultovní francouzské filmy a seriály, dokumenty i cestopisy. Diváci se mohou těšit na herecké výkony Jeana Maraise, Louise de Funèse nebo Pierra Richarda. Hlas kampani propůjčila herečka Chantal Poullainová. Novináře o tom v úterý informoval generální ředitel České televize Jan Souček. Praha 12:24 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize se v létě zaměří na Francii | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Jedním z vrcholů letního schématu České televize budou živé přenosy z olympijských her v Paříži. „Česká televize je v pozici majitele sublicence, to znamená, že nemá plný rozsah televizních práv a na programu ČT sport odvysílá 340 hodin,“ řekl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. „Toto číslo hodin se podařilo za poslední rok rozšířit, protože původně to mělo být 240. Nad rámec toho jsme dojednali, že v případě, že dojde k medailové kolizi účasti českých sportovců, můžeme druhou disciplínu vysílat na platformě ČT sport plus, která je v poslední době hodně rozšířená zvláště po úspěšném hokeji v Praze. Nad rámec toho se nám podařilo dojednat 11 speciálních streamů, které pravděpodobně využijeme pro tenisové vysílání,“ dodal.

Finálový zápas mistrovství vidělo 3,74 milionu diváků. Sledovanost překonaly jen olympijské hry v Naganu Číst článek

Francouzské kultuře se bude věnovat program ČT art. „Prvním francouzským symbolem, který představíme od 9. července v šestidílném seriálu, je zámek ve Versailles. Ten se poprvé v historii obnažil dokumentaristům a ukázal, co běžní návštěvníci nikdy neuvidí. Druhým symbolem je světoznámá Eiffelova věž, pod kterou se v den státního svátku Francie 14. července uskuteční hvězdně obsazený Koncert z Paříže,“ uvedl ředitel ČT art Tomáš Motl.

V létě uvidí diváci na kulturním kanálu také každé úterý muzikály, středy budou patřit řadě představení Cirque du Soleil, čtvrtky filmovým Životům slavných a neděle operetám. ČT1 v létě uvede tři premiérové seriály - Komisařka Florence, Bardotová a Angličanka. „Chybět nebudou ani české seriály jako Svět pod hlavou, Neviditelní i Most! nebo filmové pohádky,“ dodal ředitel programu České televize Milan Fridrich.

Na olympiádu bez Mbappého. Francouz chybí v předběžné nominaci trenéra Henryho Číst článek

Mladému publiku nabídne program ČT: D léto s francouzskými seriály jako Idefix a smečka Nepoddajných nebo oblíbený Byl jednou jeden život. Děti čekají i premiérové díly pořadů Studio Kamarád a Tamtam. Rozmanitou nabídku chystají také digitální služby České televize.

Česká televize byla loni nejsledovanější televizní skupinou v Česku s podílem 29,88 procenta ve skupině diváků starších 15 let. Zaznamenala ale meziroční pokles o zhruba 1,6 procentního bodu. Skupina Prima měla podíl 27,56 procenta a Nova 27,04 procenta. Obě si polepšily o více než 0,6 procentního bodu. Nova pak v žebříčku sledovanosti vedla ve všech věkových skupinách v hlavním vysílacím čase. Ve skupině diváků 15 až 54 let překonala Nova podíl 36 procent. Vyplývá to z informací televizí a serveru Mediaguru s odkazem na data ATO-Nielsen.