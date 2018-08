Labyrint a První republika, nové řady oblíbených seriálů začne ČT vysílat na podzim. Vrací se i StarDance

Podzimní program České televize zaplní nová hraná tvorba. Na obrazovky se vrací další řady oblíbených seriálů, Labyrint režiséra Jiřího Stracha nebo třetí řada populární rodinné ságy První republika. Televize celkem představila pět nových hraných projektů. Zahrnou období od první republiky až po devadesátá léta. Dojde i na zahraniční seriály nebo další řadu soutěže StarDance. Praha 7:49 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seriál První republika - herci Jiří Vyorálek, Ján Koleník a Robert Urban | Zdroj: Česká televize

Hned dvakrát je pod novými projekty podepsán režisér Jan Hřebejk - jako šestidílnou sérii bude Česká televize vysílat jeho film Zahradnictví. Hřebejk se ale posouvá i do českých 90. let, a to seriálem Rédl.

Největší podíl na sledovanosti televizí měla v prvním pololetí Česká televize Číst článek

Temná 90. léta, propojení zločinců a policistů i sonda do mladé české společnosti, tak vidí tvůrci tento čtyřdílný seriál. Do rukou Jana Hřebejka se dostal scénář Mira Šifry a připadal mu uvěřitelný díky směsi drsného příběhu s humorem.

„Hlavně je to doba rozpadu republiky. To je hrozně zajímavé prostředí pro nějakou kriminálku. Všechno se mění, všechno se rozpadá,“ vysvětluje Šifra.

Po loňské premiéře v kinech se na obrazovky dostane i nejnovější dílo oblíbené dvojice Hřebejk-Jarchovský, rodinná sága Zahradnictví. Seriály věnované české a československé historii vybrala Česká televize do vysílání záměrně, i kvůli blížícímu se výročí vzniku samostatného Československa.

Současné dění pak odráží projekt s názvem Lynč. Osmidílný seriál vznikl díky spolupráci studentů českých filmových škol pod vedením amerického scenáristy Harolda Aptera. Ten má za sebou třeba práci na projektu Star Trek: Nová generace.

Seriál ČT První republika bude mít i čtvrtou řadu, slíbil divákům producent Číst článek

Pod seriálem jsou podepsáni tři režiséři a v hlavních rolích diváci uvidí třeba Zuzanu Stivínovou nebo Jiřího Dvořáka. „Ten scénář mě zaujal jak tématikou, tak tím, že postavy byly napsané nejednoznačně, což mě baví a je to vždycky výzva,“ dodává herec, který bude na podzim na obrazovkách i v úplně jiné roli. Jako jeden ze soutěžících se zapojí do oblíbeného pořadu StarDance.

Kromě původní tvorby chystá Česká televize na podzim i další řady zahraničních seriálů jako Dům z karet, Okupace nebo Most.