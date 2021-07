‚Nepokaz naše přátelství kvůli pěti minutám.‘ Série Chytit a zabít odhaluje tváře za Weinsteinovou kauzou

Ještě před několika lety patřil k lidem, kterým se při přebírání Oscarů děkovalo častěji než Bohu. Pád hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který byl loni odsouzen k 23 letům vězení za znásilnění a sexuální nátlak, na sebe nechal dlouho čekat. Spustil ale vlnu, která vedla k odhalení sexuálních predátorů nejen napříč americkou společností. Roky novinářské práce za rozkrytím Weinsteinovy kauzy ukazuje nová dokumentární série HBO. Hotelový pokoj 16:40 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve Weinsteinově profilu, který v prosinci 2002 otisknul magazín The New Yorker, se jedna z pasáží zdá z dnešního pohledu až komicky výmluvná.

„Weinstein nechce prozradit náklady na výrobu filmu, ani prodat polovinu podílu ve firmě Miramax (filmovém studiu, které s bratrem Bobem založil, pozn. red.). Jak říká ředitel studia, jeho partneři se cítí být ‚znásilněni‘, což je slovo, které často používají lidé, kteří jsou s ním ve styku,“ píše v profilu Ken Auletto.

„Bylo to záměrné,“ přiznává novinář po letech v rozhovoru s Ronanem Farrowem, který po boku reportérek Jodi Kantorové a Megan Twoheyové zveřejnil na podzim 2017 sérii odhalení, jež vedla k Weinsteinově nezvratnému konci – a ve finále jim vynesla i sdílenou Pulitzerovu cenu.

Článek Kantorové a Twoheyové vyšel v deníku The New York Times, Farrowův pak jenom o několik dní později v New Yorkeru. Oba detailně vykreslovaly mnohaletou historii nátlaku, zamlčování a následného vyplácení obětí tehdy jednoho z nejmocnějších hollywoodských producentů.

Konečně se tak podařilo, o co se podobně jako Ken Auletto marně pokoušeli jiní: ověřit a dostat k očím veřejnosti, co bylo dlouhé roky ve filmovém průmyslu veřejným tajemstvím.

„Věděl jsem, že to udělal, ale nemohl jsem to dokázat,“ říká Auletto s odkazem na to, že Weinsteina mimo jiné osobně konfrontoval s informací, že na konci 90. let čelil obvinění z pokusu o znásilnění své tehdejší asistentky Roweny Chiuové. Chyběly mu ale důkazy, aby to mohl zahrnout do svého profilu. A tak zůstalo aspoň u dvojsmyslu.

„Věděl jsem, že lidi neznásilňuje jen fyzicky, ale i slovně. Znásilňoval lidi vyhrožováním, že je vyhodí z práce, že přijdou o příjem a o kariéru. To slovo podle mě nepopisuje jenom akt fyzického znásilnění, ale i způsob, jakým Harvey šikanoval lidi,“ podotýká novinář.

Schůzky v hotelovém pokoji

Dokumentární série Chytit a zabít navazuje na stejnojmennou knihu a podcast Ronana Farrowa. V šesti půlhodinových epizodách se snaží vysvětlit, jak mocný a predátorský muž po desetiletí unikal spravedlnosti i jak ho média, policie a svět soukromé špionáže ochraňovaly.

Hned to první, co v seriálu zazní, je záznam, který Weinsteina usvědčuje ze sexuálního obtěžování. „Pět minut. Nepokaz si své přátelství se mnou kvůli pěti minutám,“ naléhá v nahrávce filmový mogul na Ambru Gutierezzovou, 22letou filipínsko-italskou modelku. Byl březen 2015 a Ambra tehdy byla teprve měsíc ve Spojených státech.

Rozhovor, v němž opakovaně odmítá následovat Weinsteina do koupelny hotelového pokoje, zaznamenala policejní štěnice. Už jejich předchozí setkání totiž skončilo tím, že jí producent ve své kanceláři strčil ruku pod sukni.

Ambra Gutierrez během natáčení série Chytit a zabít | Zdroj: HBO Europe

Ambra se nervově zhroutila. Svěřila se svému agentovi a společně vše nahlásili na policii. Reakce ji šokovala. „Zase?“ ptali se policisté, když zmínila Weinsteinovo jméno. Jak jako zase?

„Harvey míval mnoho takových schůzek se začínající herečkami a modelkami. Míval je pozdě večer, obvykle v hotelových barech nebo v hotelových pokojích, a aby se ty ženy cítily pohodlněji, vyžadoval po asistentkách, aby ta setkání zahajovaly, a pak je často posílal pryč,“ popisuje v sérii Weinsteinova nejmenovaná bývalá zaměstnankyně.

CHYTIT A ZABÍT Výraz pro metodu užívanou zejména v médiích, která má zabránit publikaci informací, jež by mohly poškodit třetí stranu.

Z výpovědí Farrowových informátorů, vyšetřovatelů, novinářů a dalších zdrojů vychází nelichotivý obrázek cholerického muže s obrovskou mocí, u kterého nebylo nijak nezvyklé, že na pracovní schůzky přicházel v županu, nebo rovnou bez něj.

„Jako mladá, v branži teprve začínající žena jsem si z toho vyvodila, že je prostě příliš důležitý na to, aby nosil kalhoty,“ svěřuje se Rowena Chiuová. Nepopírá ale, že měl její bývalý šéf silné charisma. „Navzdory svému chování dokázal v lidech vyvolat pocit výjimečnosti.“

Jenže říct Weinsteinovi ne znamenalo přijít o kariéru. A stejně nebezpečné bylo proti němu jakkoli vystoupit. Ronan Farrow si to na vlastní kůži ověřil, když jeho – v té době domovská – stanice NBC odmítla odvysílat jeho zjištění. Jako z akčního filmu pak působí fakt, že mu v práci na Weinsteinově kauze měl zabránit i najatý tajný agent.

‚Stále to pokračuje‘

Podle režisérů Fentona Baileyho a Randyho Barbata bude Chytit a zabít zajímavý také pro diváky, kteří Weinsteinovu kauzu už delší dobu sledují a znají Farrowův bestseller i podcast. Seriál totiž doplňuje nová odhalení o dosud nezveřejněné záznamy a záběry. V kombinaci s velmi otevřenými osobními výpověďmi se tak před diváky rozehrává skoro až napínavý novinářský thriller.

„Můžete si říkat, že je to příběh, který už dobře znáte. Ve skutečnosti jsme ale ještě zdaleka neslyšeli všechno. Stále to pokračuje v přítomném čase,“ citoval Baileyho deník The Guardian. „Farrowova kniha, podcast a nyní i televizní série ukazují, jak je stále obtížnější domoct se pravdy. A to je důležité, protože žijeme v časech, kdy o pravdě tolikrát rozhodují peníze a moc,“ doplňuje Barbato.

Bailey tvrdí, že série není ani tolik o Harveym Weinsteinovi, kterého nazývá „nejméně zajímavou součástí vyprávění“, jako o jeho obětech a investigativních novinářích, jejichž neúnavná práce a odvaha vedla k producentově stíhání.

„Na první pohled je to neskutečně trýznivý a depresivní příběh, a přesto si myslím, že se nám v něm daří najít naději,“ věří Barbato.

Exproducent Harvey Weinstein na archivním snímku | Zdroj: Reuters

HARVEY WEINSTEIN A MIRAMAX Dnes 69letý bývalý filmový magnát Harvey Weinstein založil v roce 1979 se svým o mladším bratrem Bobem studio Miramax. To mělo původně mělo distribuovat nezávislé filmy, které nenacházely podporu u velkých studií, postupně se ale rozrostlo v jednu z hlavních amerických produkčních a distribučních společností. K jeho úspěšným snímkům patří například Sex, lži a video, Pulp Fiction, Anglický pacient, Trainspotting, Dobrý Will Hunting nebo Zamilovaný Shakespeare. V roce 1993 Miramax pohltila společnost Walta Disneyho, studio si ale nadále zachovávalo určitou míru nezávislosti. Bratři Weinsteinovi si v roce 2005 založili firmu The Weinstein Company, stála za řadou dalších úspěšných titulů, jako například Hanebný pancharti nebo Králova řeč. Za čtvrtstoletí získaly Weinsteinem produkované filmy na 300 nominací na Oscara. Právě skandály kolem Weinsteinovy osoby stály v roce 2018 u zrodu kampaně MeToo. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění producenta nařknula zhruba stovka žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Weinstein obvinění popíral. Loni v únoru byl v New Yorku odsouzen k 23 letům vězení. V uplynulém týdnu byl v Kalifornii formálně obžalován z dalších sexuálních trestných činů. The Weinstein Company skončila v konkurzu. Harveyho Weinsteina ze svých řad vyloučilo několik prestižních filmových organizací, včetně americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS), která uděluje ceny Oscar.

První čtyři epizody dokumentární série Chytit a zabít: Nahrávky z podcastu jsou k vidění na HBO GO. Zbylé dva díly nabídne platforma od 27. července.