Baloňák i starý peugeot. Před 55 lety měl premiéru první díl seriálu o poručíku Columbovi

Zdánlivě roztržitý detektiv v pomačkaném béžovém baloňáku, s doutníkem a notýskem, který jezdí ve starém peugeotu, má známé po celém světě.

V podání amerického herce Petera Falka se poprvé objevil v televizní pilotní epizodě Vražda na předpis 20. února 1968. Postavu ale její autoři - Richard Levinson a William Link - vytvořili už v roce 1960.

Jak říká scenárista Link, do televizní role původně počítali s jiným hercem: „Byli jsme hloupí. Původně jsme do té role chtěli obsadit Binga Crosbyho. Představovali jsme si ho s dýmkou. Scénář se mu líbil, ale omluvil se, že je unavený a že natáčení by mu dalo zabrat.“

Scénárista Link vzpomíná, jak Falk o tu roli stál: „Zčistajasna zazvonil telefon. Volal Peter Falk. Znali jsme se z New Yorku. A povídá: ‚Četl jsem scénář. Já bych snad vraždil, jen abych toho policajta mohl hrát.‘"

Peter Falk v roli poručíka Columba | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Autoři tradiční schéma detektivky obrátili. Divák od začátku zná - zpravidla velmi inteligentního – pachatele. Je svědkem - zpravidla promyšlené a takřka neodhalitelné - vraždy a sleduje, jak detektiv zločince odhalí.

Poručíkem Columbem nejdřív prohnaný vrah pohrdá. „Pálí mu to jako Sherlocku Holmesovi, ale oblíká se jako zahradník,“ charakterizoval Columba herec Peter Falk. Jenže netrvá dlouho a pachatel zbystří, znervózní a nakonec kapituluje.

Nesmíme zapomenout na další bytosti z Columbova světa: psa jménem Pes a hlavně paní Columbovou, kterou nikdo nikdy neviděl. Poručíkova žena ale prokazatelně existuje. Detektiv jí občas telefonuje a v díle Rozbouřené vody jsou dokonce spolu na palubě parníku. Jenže, jako z udělání se neustále míjejí. Ve všech 69 dílech, které se vysílaly - a nepochybně stále vysílají - ve více než 40 zemích.

„Columbo v nějakém cizím jazyku mi přijde zajímavější než ten v angličtině,“ řekl Peter Falk. Česky mluví Columba hlasy Petra Haničince a Dalimila Klapky.

Seriál se natáčel do roku 2003. „Těžko vysvětlit, jak je možné, že se nějaká postava nebo nějaký pořad udrží v televizi tolik let. Propáníčka! Koho by to napadlo. Jsem za to vděčný,“ dodal herec Peter Falk.

Ten za Columba získal řadu ocenění, včetně cen Emmy a Zlatý glóbus. Zemřel v roce 2011. Bylo mu 83 let.