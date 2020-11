Britský ministr má výhrady k seriálu The Crown. Netflix by měl uvést, že nejde o reálný popis událostí

Televizní seriál The Crown – Koruna - by měl mít na začátku každého dílu upozornění, že jde o fikci. Deníku Mail on Sunday to řekl britský ministr kultury Oliver Dowden. Obrátil se proto na společnost Netflix.

