Dawsonův svět slaví 25 let. Generaci diváků naučil, že každý problém má řešení a přátelství je nejdůležitější

Před 25 lety, 20. ledna 1998, se na televizních obrazovkách poprvé objevil Dawsonův svět. Jeden z prvních seriálů o dospívání byl svým způsobem přelomový, otevřeně mluvil o tématech, jako je sex, duševní zdraví, sexuální orientace nebo drogy. Generaci mileniálů bavil a taky vzdělával až do roku 2003. Praha/Hollywood 14:57 20. ledna 2023

Správňák Dawson, smolař Pacey, uličnice Joey a tajemná Jen mezi sebou měli milostné pletky stejně jako parta opálených Kaliforňanů z Beverly Hills 90210. Osudy kamarádů z fiktivního městečka Capeside v Massachusetts byly ale trochu komplikovanější, ačkoliv i oni byli zaneprázdněni svým dospíváním.

Jak na Dawsonův svět vzpomíná dabérka Tereza Chudobová, jaká scéna pro ní byla nejtěžší a proč od třetí série byla ústřední postavou spíš Joey nebo Dawson, se dozvíte v reportáži Jana Dlouhého.

„Když se člověk podívá na seriály tehdy a dnes, tak je tam hrozně vidět ten velký kvalitativní skok. Seriály se od té doby hodně zlepšily v mnoha ohledech,“ hodnotí publicistka Táňa Zabloudilová a srovnává:

„Na konci devadesátek se seriály pro teenagery braly jako hloupoučká telenovela. Dnes vyhrávají Emmy, dokážou mixovat různé žánry, mají mnohem komplexnější postavy, řeší relevantnější společenská témata.“

Dawsonův svět v Česku nepatří mezi kultovní klasiky, oslovil spíš jednu konkrétní generaci diváků. Ve Spojených státech je ale hodně známý.

„Podle mě je to tím, že u nás se na to dívala jen určitá generace. Dřív nebylo zvykem, že by dospělí diváci sledovali teenagerský seriál. To možná bylo zvykem u Beverly Hills, protože to bylo poprvé a všichni se chtěli podívat, co to přichází z Ameriky. Ale dnes když nějaký teenagerský seriál vyletí vysoko, tak už se zase dívají všichni – třeba na Euforii,“ dodává Zabloudilová.

Milostný trojúhelník

Zatímco první dvě série se točily hlavně kolem Dawsona, od třetí série byla ústřední postavou jeho první láska Joey. Podle Zabloudilové to bylo hlavně proto, že tvůrcům došly nápady.

„Potom přišla heretická myšlenka, že se Joey zamiluje do Dawsonova nejlepšího kamaráda. Díky tomu se hledisko přesunulo do její osoby a ona už tak trochu přestala být jeho majetkem, který neměl žádné cíle a ambice. Začala mít vlastní hlavu a vlastní představy o životě,“ říká publicistka.

„Milostný trojúhelník mezi Joey, Dawsonem a Paceym určoval celý seriál až do konce. Mohl i za to, že postavy byly mnohem komplexnější a zajímavější než dřív.“

Drogy, alkohol a dítě

Seriálová Jen měla nelehký osud. Měla problémy s rodiči, alkoholem i drogami.

„Ze začátku mi ani nebyla moc sympatická, ale pak jsem se do ní vžila a myslím si, že to byla fajn holka. Neměla to v životě jednoduché a ani na dabing nebyla jednoduchá. Rodiče ji nechali napospas babičce a díky tomu, že měla partu přátel, se z ní nakonec vyklubal fajn člověk,“ vzpomíná dabérka Tereza Chudobová, která propůjčila hlas herečce Michelle Williams coby Jen.

Ze všech seriálových postav dopadla Jen nejhůř. „Zemřela a nechala po sobě holčičku. V době, kdy jsem dabovala tuto scénu, jsem byla těhotná. Zanechalo to ve mně hluboký pocit, zamyslela jsem se nad životem a nad tím, že přátelství je hrozně důležité,“ vrací se dvacet let zpátky dabérka Chudobová.

Na celý seriál ale vzpomíná s úsměvem a líbí se jí hlavní poselství – že každý problém se dá vyřešit.

„Taky přátelství. Neskutečné, neuvěřitelné přátelství čtyř kamarádů, kteří si pomohli v tom nejhorším, co mohli prožít. To by mělo být mottem pro celou generaci,“ dodává.

Coming out

Ústřední čtveřici postav rozšířil od druhé série taky Jack McPhee, který v seriálu prošel coming outem.

„To bylo ještě období, kdy se takové postavy v seriálech moc nevyskytovaly. Dnes už se vyskytují poměrně často a mohou mít nejrůznější vlastnosti a často ani nejde o jejich genderovou identitu a sexuální orientaci,“ srovnává Zabloudilová.

„V devadesátkách to bylo ještě docela výjimečné. Jack McPhee vlastně řeší hlavně to, že má přítele a tak trochu za to po celý seriál trpí. Dnes už jsme jinde.“