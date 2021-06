Před 40 lety se v televizi poprvé objevil Schimanski. Svérázný komisař z Duisburgu byl miláčkem diváků

Díly z Duisburgu se od většiny ostatních odlišují na první pohled.

Kolem soutoku Rýna a řeky Rúr se táhnou nekonečné přístavy, průmyslové komplexy, haldy zeminy, malé a natěsnané uličky. Pochmurné kulisy jako stvořené pro zcela neotřelého hrdinu.

Stará vojenská bunda, hustý knír, neustálé pití alkoholu. Horst Schimanski se stal pro německé diváky tak trochu ztělesněním Duisburgu.

„Představte si tu situaci. Jste místní a v televizi se díváte na první díl o komisaři z vašeho města. A teď ten zjev. Nadává, je celý ušmudlaný, a ještě k tomu rváč. Lidi byli zklamaní, že se jejich město prezentovalo takhle,“ říká průvodkyně Dahmenová.

„Ale samozřejmě, kdyby se mělo točit s krásnými kulisami, tak filmaři zůstanou v Mnichově, kde máte lučiny jak z pera Rosamund Pilcherové. Tady si naprosto záměrně vybírali ta nejtemnější zákoutí.“

Komisař v podání herce Götze Georgeho se skoro okamžitě stal miláčkem publika, ale ze začátku spíš jen za hranicemi svého revíru.

„Je těžké říct, co za tím kultem stojí. Byl srdečný, tvrdohlavý a přímočarý. Nepáral se s papírováním v kanceláři. A samozřejmě, ženám se zkrátka líbil. I když jejich tchýně a manželé třeba ohrnovali nos nad jeho bundou. Ale byla to prostě postava, která tu předtím nebyla,“ komentuje průvodkyně.

‚Schimiho ulička‘

Trvalo podle ní skoro celou jednu generaci, než si svéráznou postavu oblíbil i samotný Duisburg. A nenávist vůči Schimanskému postupně vystřídala pýcha.

„Máme tady takzvanou ‚Schimiho uličku‘ neboli ulici Horsta Schimanského. Ale dlouho se to odkládalo. Starostové se tomu vyhýbali a tvrdili, že našemu městu jen uškodil,“ popisuje Dahmenová.

„V roce 2013 jsme sem na fasádu nejdřív vyvěsili jen takovou ručně pletenou uliční tabulku, jen o rok později sem ale radnice vyvěsila i tu skutečnou. A všechny, co sem přijedou odjinud, to hned zaujme,“ dodává.

„Lidi tu narychlo zastavují s autem a fotí si to. Co vím, tak v Evropě nenajdete žádnou další ulici, která by uctívala nějakého fiktivního komisaře. No, možná tak ve Švédsku,“ dodává.

Svůj poslední případ vyřešil v roce 2013, o tři roky později herec Götz George zemřel. Jeho postava Schimanského tak už patří jen vzpomínkám, a taky nekonečným reprízám starých dílů.