Mrázek, Běla i Jonákův Discoland. Seriálová pražská mordparta se vrací ke kauzám z devadesátek

Tvůrci Případů 1. oddělení v nové šestidílné sérii České televize zavedou diváky do divokých devadesátých let, kdy s sebou svoboda pro všechny přinesla i strmý nárůst kriminality. Pražská mordparta tehdy řešila dnes už ikonické případy spojené se jmény Františka Mrázka, Antonína Běly, Ivana Jonáka, Davida Berdycha nebo Ivana Roubala. První díl Devadesátek odvysílá ČT1 v neděli 9. ledna. Kongresová ulice 10:13 9. ledna 2022

„Za komunistů tohle nebylo ani za pětiletku,“ poznamená kapitán Václav Plíšek (Martin Finger) po příjezdu na místo činu. Na otázku svého parťáka, nadporučíka Františka Tůmy (Ondřej Sokol), o kolikátou střelbu samopalem vlastně už letos jde, nedokáže odpovědět. U čtyřicátého případu prý přestal počítat. „Ať žije demokracie,“ dodá suše.

Píše se rok 1993. Jágr udává hlavní trend v pánských účesech, premiér Klaus z televizní obrazovky ubezpečuje občany čerstvě samostatné České republiky, že nemá žádné signály o viditelném nárůstu kriminality, a k pražské mordpartě v Kongresové ulici se přidává mladý vyšetřovatel Tomáš Kozák (Kryštof Bartoš).

Špičky prvního oddělení, ke kterým patří právě i Plíšek s Tůmou, do policejního mláděte moc důvěry nevkládají, a tak ho nejdřív pověří svačinářem skupiny. Kozáka s nimi čeká pořádná škola, jakou člověk dostane jenom na vraždách. „Tady se věci dělají trochu jinak,“ vysvětluje mu Tůma, když si společně jdou tak trochu neformálně prohlédnout dům zavražděného.

Hrát podle pravidel znamenalo dostat se do nevýhody. Pro tuhle dobu totiž nebyly příznačné jen svetry s veselými vzory, všudypřítomný cigaretový kouř nebo vykradené kočárkárny. V devadesátých letech se výrazně zvýšil počet vražd, čemuž přispěla také Havlova amnestie a příchod cizojazyčných zločineckých struktur z bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie nebo Číny.

Mafiáni se smáli policistům do obličeje – a ty nejschopnější si pod příslibem dvojnásobného platu pokoušeli získat na svou stranu.

„Šlo o zvláštní časy, kdy se rodila a zároveň i kastrovala demokracie. Sám na to vzpomínám jako na velmi krvavou dobu – velké množství lidí zmizelo a až v současnosti se dozvídáme jejich osudy. Byl to Divoký východ,“ říká režisér Peter Bebjak.

„Neukazujeme nic úplně nového,“ doplňuje ho Josef Mareš, scenárista a bývalý šéf pražské kriminálky, na jehož osobních zkušenostech se životem a zločinem v 90. letech je seriál postavený.

„Jedná se o případy skoro třicet let staré, o kterých byly napsány knihy a natočen i film. Mnohokrát byly opakovaně dopodrobna rozebírány v tisku, v rozhlase i v televizi. My jsme jen dali dohromady a napsali příběh, jak se tyto případy udály z pohledu samotné policie.“

Postavy kriminalistů Kozáka, Korejse a Plíška, i když o zhruba třicet let starší, budou diváci znát z Případů 1. oddělení, které spolu s Marešem napsal Jan Malinda. Podle dramaturga Tomáše Feřteka se ale jinak seriály v mnohém liší. „Devadesátky jsou na rozdíl od epizodně pojatého Prvního oddělení historicky pojatou filmově vyprávěnou minisérií,“ vysvětluje, co lze od nové minisérie čekat.

DEVADESÁTKY kriminální minisérie

ČR, 2022, 6× 60 min Režie: Peter Bebjak

Scénář: Josef Mareš, Matěj Podzimek

Hrají: Ondřej Sokol, Martin Finger, Kryštof Bartoš, Vasil Fridrich, Robert Mikluš a další

Roli Tomáše Kozáka, kterou v Případech 1. oddělení ztvárnil Ondřej Vetchý, dostal v Devadesátkách Kryštof Bartoš. „Nejsem nějaký vyhraněný fanoušek detektivního žánru, dokonce mám pocit, že se u nás i ve světě detektivek natáčí snad až trochu moc, ale některé mě hodně baví,“ svěřuje se mladý herec se svým názorem na současné televizní kriminálky.

„Naposledy mě dostal americký Mindhunter. Má spíš temnější atmosféru, je velmi realistický, skoro až dokumentární, je tam minimum akčních scén, ale zato divák doopravdy nahlédne do hlavy zločinců i pod povrch policejní práce. Všechny tyhle kvality mají i Devadesátky – a z toho mám velkou radost,“ dodává Bartoš.

Už v úvodních epizodách seriálu bude mít výraznou roli jeden z nejikoničtějších podniků první poloviny 90. let, a to klub Discoland Sylvie. Jeho majitel Ivan Jonák (Michal Novotný) si do něj kriminalisty prvního oddělení pozve, aby mu za tučný honorář a přislíbení maximální profesní diskrétnosti pomohli najít jeho zmizelou ženu Ludviku.

Nebude to naposledy, co se cesty zákona a tohoto kudrnatého muže se zálibou ve zlatých špercích střetnou.

První epizodu šestidílné minisérie uvede ČT1 v neděli 9. ledna 2022 od 20.10.