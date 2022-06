Éra ‚velkého myšáka‘ je tu. Na Disney+ si pustíte marvelovky, Kardashianovy i dokumenty o přírodě

O stále hůře vydobitelný zájem českých filmových a televizních fanoušků se od úterý uchází nová streamovací platforma. Disney+ vstupuje na tuzemský trh se širokou, plně lokalizovanou nabídkou více jak 800 filmů a 900 seriálů, do níž spadá produkce studií Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm nebo televize National Geographic. Které tituly konkrétně najdete v její programové skladbě? Online 9:00 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anglická verze úvodní stránky s nabídkou streamovací platformy Disney+ | Zdroj: Disney Enterprises

Už v den spuštění služby v úterý 14. června se českým předplatitelům otevře přístup ke kompletní produkci komiksového studia Marvel, a to včetně čtyřicítky superhrdinských snímků (z posledních přídavků série nechybí Shang-Chi a legenda o deseti prstenech, Eternals, Avengers: Endgame ani Captain Marvel) a přídavných seriálů, jako jsou WandaVision, Loki nebo nejnověji Moon Knight.

Na své si přijdou i fanoušci Star Wars, kteří se díky Disney+ dostanou ke všem epizodám filmové série o rodu Skywalkerových včetně jejích příběhových odnoží a přidružených sérií Mandalorian, Boba Fett: Zákon podsvětí nebo také právě premiérujícího Obi-Wana Kenobiho, v němž se divácky oblíbená postava vrací v novém dobrodružství 10 let po událostech filmové Pomsty Sithů.

V minisérii Moon Knight se Oscar Isaac představí v roli obyčejného britského chlapíka, který trpí disociativní poruchou, a jeho další identitou je nájemný zabiják vládnoucí mocí egyptského Boha Chonsu | Zdroj: Disney Enterprises

V nabídce budou také novinky a prověřené klasiky z dílny Walta Disneyho a animačního studia Pixar. Vedle hrané Cruelly, dobrodružné Expedice: Džungle nebo dokumentární série Petera Jacksona o skupině The Beatles to jsou například muzikálové Encanto, Coco nebo Ledové království, starší hity, jako je Popelka, Hledá se Nemo, V hlavě, Vzhůru do oblak nebo série Příběh hraček, a k tomu nová, trochu na hlavu postavená Rychlá rota a vyprávění o pubertě s dávkou nadpřirozena s názvem Proměna. Ke zhlédnutí bude i na šedesát pixarovských kraťasů.

Oceňované dokumentární snímky televize National Geographic jako Záchrana a Free Solo budou dostupné spolu s populárními seriály typu Vítejte na planetě Zemi, Svět očima Jeffa Goldbluma nebo Gordon Ramsay: Do neznáma.

V metapříběhové filmové Rychlé rotě se známá dvojka chipmunků Chip a Dale vrací tak, jak je dost možná neznáte – jako vyhořelí bývalí herci, kteří se musí vyrovnat se středním věkem a k tomu vyřešit i jeden kriminální případ | Zdroj: Disney Enterprises

Prostřednictvím Star uvede Disney+ nejnovější i archivní produkci studií 20th Century Studios a Searchlight Pictures nebo třeba televizní stanice FX. Vedle loňských premiér, jako jsou Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun, detektivní Smrt na Nilu, remake muzikálu West Side Story nebo oscarová Země nomádů, budou k vidění například snímky Armageddon, Avatar, Smrtonosná past, Titanic nebo kompletní série Vetřelec.

Seriálová tvorba nabídne to nejlepší z devadesátek ve formě Simpsonových, Futuramy, Akt X, Buffy, přemožitelky upírů, ale také i novější kousků – komediální série Co děláme v temnotách, Jak jsem poznala vašeho otce či Jen vraždy v budově, příběhu nejznámějšího ukradeného domácího erotického videa Pam a Tommy nebo reality show The Kardashians.

Star Wars: Mandalorian, Obi-Wan Kenobi nebo Marvel tituly. Disney+ láká TV spotem na start v Česku Číst článek

Stávající nabídku by každý rok měla doplnit stovka nových filmů, seriálů a pořadů, a to včetně čerstvých novinek přímo z kin.

Měsíční předplatné Disney+ vyjde na 199 korun, roční pak na 1 990 korun. V rámci něj si budou moct uživatelé přehrávat obsah online videotéky ve vysoké kvalitě až na čtyřech zařízeních současně, u vybraných titulů pak dokonce v rozlišení 4K.

K dispozici je také nastavení až sedmi různých profilů, včetně těch dětských s možností rodičovské kontroly v závislosti na věku. Samozřejmostí je nabídka titulků a dabingu ve více jazycích.

Streamovací platforma je dostupná online na webových prohlížečích, v aplikacích na mobilech a tabletech s operačními systému iOS a Android, na konzolích PlayStation a Xbox, v rámci služeb Apple TV a Chromecast a na televizorech Android, Sony, Samsung a LG.