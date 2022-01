Pixar, Marvel či Star Wars. Do Česka v létě dorazí streamovací služba Disney+

V průběhu letošního léta odstartuje v Česku a na Slovensku streamovací služba Disney+. Ve středu to oznámila společnost The Walt Disney Company. Aktuálně je Disney+ k dispozici v osmnácti zemích Evropy. V Česku už působí několik podobných služeb, mimo jiné Netflix, HBO GO nebo české Voyo.

