Dobré ráno, jaké jste ještě neviděli. Česká televize natočila komedii sama o sobě, napsal ji Prušinovský

Když si televize dělá legraci sama za sebe, může to vypadat třeba jako nový pikantní seriál s názvem Dobré ráno, Brno! Komedii napsal a natočil pro Českou televizi Jan Prušinovský. Hlavními postavami jsou režisér, moderátoři a další tvůrci ranní show v různých stadiích vyhoření a krize středního věku. Novinka měla premiéru na brněnském festivalu Serial Killer. Brno 11:50 21. září 2022

„Já bych to okomentoval jedním Murphyho pravidlem. To říká, že lidé, kteří ctí zákony a milují klobásy by nikdy neměli být u toho, když oboje vzniká. A totéž platí pro televizi. Každopádně je to pikantní a řekl bych nekorektní seriál ze zákulisí televize a jsem rád, že vznikl,“ směje se pár minut po premiéře ředitel brněnského studia České televize Jan Souček, sám bývalý moderátor Dobrého rána.

Dycky Most, tak to je hláška, která zlidověla díky televiznímu seriálu Most! od České televize. Natočil ho režisér Jan Prušinovský. Do komediálních vod se ponořil znovu – a to s novinkou Dobré ráno, Brno!

„Měl jsem možnost číst scénáře ještě než se začalo natáčet. A první den natáčení jsem na chodbě studia potkal pana režiséra Prušinovského a měl jsem na něj připravenou první otázku: ‚Kdo vám to všechno napráskal?‘ A on se podíval na Honzu Kolaříka a tím to bylo jasné,“ odpovídá ředitel na dotaz, co vše v seriálu je, či není pravdivé.

Zmíněný Jan Kolařík hraje vyhořelého režiséra se sklony k alkoholismu, s ředitelem Součkem ho pojí dlouhé přátelství i práce v ranní rozhlasové show.

„O tom by myslím taky stálo za to napsat seriál, jaké jsou ty situace, kdy není úplně vidět, co protagonisté dělají, když nemluví do mikrofonu,“ dodává ředitel Souček.

Seriál kvůli vulgaritám i občas fekálnímu humoru či nahotě bude Česká televize vysílat po 22. hodině.

Liška? Ne, lama

V dalších rolích moderátorů hrají Zuzana Onufráková a Ondřej Kokorský, k nim se přidává „rosnička“ Simona Lewandowská a důležitý prostor mají i postavy maskérky či kostymérky nebo kameramanů, osvětlovačů a produkčních.

Režie i scénáře se ujal Jan Prušinovský. „Psal jsem nějaký seriál a moc mi to nešlo. Trápil jsem se s tím a měl jsem krizi. Pak přišel covid a to pro autorskou krizi bylo ještě horší. Ale zavolali mi z Brna, jestli bych nepřišel do Dobrého rána. A bylo těžké říct ne. Byl covid, nedalo se vymluvit, protože jsem byl doma. Ve studiu jsem tedy byl od rána, přivezl mě tam taxík, tak jsem tam na to tak koukal a cestou zpátky jsem napsal dva díly. Takže děkuji Bohu a Brnu,“ popsal tvůrce seriálu při úterní premiéře.

Té se zúčastnili také skuteční tvůrci Dobrého rána v Brně. „Není pravda koks, nejsou pravda fekálie, ale to ostatní tak plus minus sedí,“ zhodnotila dramaturgyně Helena Poláčková.

Na dotaz, jestli jim taky běhala po studiu liška, kterou přivedl do studia host-myslivec, odpověděla záporně, ale vzpomněla si, jak se jim při vysílání počasí na place vyčůrala lama.

Spaní na vrátnici i nepovedené vtipy

Režisérem brněnského Dobrého rána je Petr Kotrla. Ten si první tři zhlédnuté epizody velmi pochvaloval. „Je to umělecká licence a nemá to být realistický dokument z pozadí fungování České televize. Jsem naprosto spokojen s tím, jak je to vykresleno,“ těší Kotrlu.

„Občas mám pocit, že se v Dobrém ránu dějí v uvozovkách horší věci. Třeba když náš host Marek Orko Vácha bohužel musel přespávat na vrátnici, protože ho nechtěli pustit do budovy, kam měl přijít až 5.45, ale on přišel už v pět, a tak si tam ustlal,“ doplňuje jednu ze skutečných historek dramaturgyně Poláčková.

Jeden z moderátorské dvojice pořadu Ondřej Blaho pak rozporuje seriálový skeč, kdy moderátor při natáčení epizody trpěl po čerstvé operaci hemoroidů.

„To se nezakládá na pravdě, jelikož mnohé zákroky mě teprve čekají. Ale plánuji to tak, aby zrovna vysílalo studio Ostrava. Teď se ale bavím třeba o zubním implantátu,“ ujišťuje Blaho s dodatkem, že se takzvaně našel v jedné scéně, kdy se herec-moderátor snaží vysílání oživit vtipem.

„O takový humor jsem se kdysi taky pokoušel, ale režisér mi do sluchátka řekl, a omlouvám se za ten výraz: Ha, ha, ha, ty debile. A od té doby jsem si jakékoliv pokusy o humor zavčas rozmyslel,“ přiznává se Blaho.

Televizní seriál Dobré ráno, Brno! začne Česká televize vysílat v lednu 2023. Tvůrci v brněnském kině Scala potvrdili, že už se připravuje druhá série.

Diváci mají možnost první tři zhruba dvacetiminutové epizody zhlédnout v kině ještě v neděli 25. září, kdy festival Serial Killer skončí.