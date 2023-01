Nesnáší zbraně a konflikty. K pražské mordpartě v novém seriálu nastupuje Docent

Slušně vychovaný, zdvořilý teoretik, který je osudem uvržen do tvrdé a nezdvořilé policejní praxe. Tak popisují scenáristé Josef Mareš a Jiří Malinda titulního hrdinu své nové kriminální série Docent. Tvůrci populárních Případů 1. oddělení ji napsali na tělo Ivanu Trojanovi. První epizodu třídílného seriálu uvede ČT1 v neděli od 20.10. Praha 10:50 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Docent Stehlík (Trojan) nesnáší zbraně, násilí a konflikty. Přesto paradoxně skončil u policie. Nejdřív ho existenčně zachránila policejní akademie, kde se mohl ve formálním služebním poměru, jako teoretik, zabývat psychologickým profilováním pachatelů. Když se ale jeho místo administrativně zruší, skončí víceméně omylem na pražském oddělení vražd, kam povahově ani prakticky nepatří.

Rád mu to dává najevo i šéf oddělení Šera (Ondřej Vetchý), který Stehlíkovy metody považuje za bláznovství a navíc v sobě živí jistou křivdu z minulosti. Rozhodne se proto docenta posadit do kanceláře s místní neřízenou střelou Fousovou (Tereza Ramba). Doufá totiž, že si práci navzájem znechutí natolik, že od policie nakonec oba odejdou.

Jenže jak se ukáže, diametrální odlišný životní postoj, vyšetřovací metody i osobní esprit postupně dovede dvojici k rozkrytí motivu a odhalení pachatele dosud nevyřešených vražd. Ty navíc nečekaně jisté okolnosti spojují se současným případem, který řeší jejich ostřílení kolegové s přezdívkou Dvojčata (Marek Taclík a Matěj Hádek).

„Známí scenáristé Josef Mareš a Jan Malinda spolu poprvé napsali detektivní příběh, který nemá s realitou nic společného. Jde o čistou fikci,“ představuje seriálového Docenta producentka Jiřina Budíková.

„Navíc se nejedná o epizodickou kriminálku, která je napříč televizemi nejčastější. A dalším plusem této minisérie je téma, které se v tuzemsku tak často neobjevuje, tedy psychologické profilování pachatele,“ vyjmenovává lákadla zatím třídílné série.

Tvůrčí tým doplňuje Jiří Strach, který měl v úplném prvopočátku stát za režií Případů 1. oddělení. Když z plánu sešlo, nechal si údajně od Mareše s Malindou slíbit, že až První oddělení – třetí sezonou loni na podzim uzavřené – dodělají, tak pro něj napíšou detektivku v hlavní roli s Ivanem Trojanem. Trvalo deset let, než se tak skutečně stalo.

„Jejich scénáře poskytují zřetelný návod odkud, kudy a kam, takže jsem měl na jednu stranu poměrně usnadněnou práci. Na druhou ale i komplikovanou. Jak do přesných not, které nikde nezní falešně, vnést alespoň trochu sebe, abych jim to přitom sám sebou nepokazil?“ zamýšlí se režisér kriminálky Labyrint nebo oblíbené pohádky Anděl Páně.

„Nakonec jsem si řekl, že tam zkusím vnést humor, trochu nadhledu a jemné ironie. Aby ta reálná policejní práce, která je mnohdy úřednická a takřka matematicky suchá, dostala drobet šťávy a dobrého koření,“ říká Strach.

Pokud bude postava majora Šery připomínat divákům majora Kozáka z Případů 1. oddělení, není to podle producentky Budíkové náhoda. Obě role totiž kromě svého hereckého představitele sdílí i reálný předobraz – tedy autora scénáře a bývalého kriminalistu Josefa Mareše.

„Pepa Mareš do role majora Šery projektoval sám sebe. On to i přiznává. Když si přidáte písmeno m na konec příjmení Šera, tak máte Mareš pozpátku,“ vysvětluje Budíková. „On to asi nepřizná, ale ve skutečnosti je drsnější, než byla postava Kozáka v Případech. A Šera je rozhodně drsnější než Kozák.“