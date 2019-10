Daň za komfort i vysílání ve vyšší kvalitě. Devět otázek a odpovědí o vysílacím standardu DVB-T2

Za měsíc – 27. listopadu 2019 – začne téměř tři čtvrtě roku trvající přechod ze současného standardu digitálního televizního vysílání DVB-T na novější DVB-T2. Proč dojde ke změně a jaké výhody přinese? Jak se na nový standard připravit a kolik to bude stát? Na co si dát pozor při nákupu nového set-top boxu? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na devět otázek spojených s DVB-T2. Praha 7:02 27. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za měsíc začne téměř tři čtvrtě roku trvající přechod ze současného standardu digitálního televizního vysílání DVB-T na novější DVB-T2 (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová

Co je DVB-T2?

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače, které v roce 2020 zcela nahradí současný standard DVB-T.

Proč dochází k přechodu na DVB-T2?

Na nový standard pozemního televizního vysílání přechází celá Evropa. Uvolní se tak totiž vysílací frekvence pro rychlé mobilní sítě 5G. „Lidé budou moci daleko elegantněji využívat datových služeb. To, čemu se říká přechod na nový formát, můžeme to nazvat 5G, tak zásadním způsobem zjednoduší život a práci drtivé většině lidí, firem a tak dále. A právě proto se jí musí uvolnit tato frekvence, což není rozhodnutí české vlády, je to rozhodnutí evropské a všechny země na to postupně přecházejí. Řekl bych, že je to daň za komfort,“ řekl Radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Jaké jsou přínosy nového vysílacího standardu?

DVB-T2 umožňuje přenos signálu ve vyšší kvalitě a přenos hybridní televize HbbTv, tedy kombinaci televizního vysílání a širokopásmového internetu. Podle Lukáše Poláka z webu Českého rozhlasu Digitální rádio ale ne všechny televize plánují využít možnosti šířit zdarma vyšší kvalitu obrazu, tedy například vysílat v HD nebo FullHD kvalitě.

Kampaň i dotace pro zařízení sociálních služeb. Stát dá na podporu přechodu na DVB-T2 letos 30 milionů Číst článek

„Prima, hlavní kanál TV Barrandov a televize Seznam budou vysílat ve vyšší kvalitě než nyní, Česká televize pak ve formátu FullHD,“ popsal serveru iROZHLAS.cz s tím, že Nova zůstane nižší kvality obrazu. Kdo bude chtít sledovat vysílání komerčních subjektů ve vysokém rozlišení, bude si za to muset zaplatit.

Dalším přínosem bude i dostupnost některých stanic, které nemohli diváci sledovat v určitých částech země. Podle Poláka šlo například o stanice Óčko, Óčko Star nebo třeba Prima Zoom. DVB-T2 by mělo mít pokrytí pohybující se okolo 99 procent celého území České republiky, proto by všechny stanice měly být dostupné všude.

Kdy přechod na nový vysílací standard začne?

Jako první budou vypnuty vysílače přenášející signál ve standardu DVB-T 27. listopadu v Praze a středních Čechách. Ostatní kraje pak budou postupně následovat a celá proces by měl skončit v červnu 2020.

Jak se na nový vysílací standard připravit?

Aby se vám nestalo, že v televizi nic neuvidíte, musíte vlastnit zařízení, které dokáže přijímat formát DVB-T2. Buď tedy přímo televizi, nebo si stačí pořídit nový set-top box. Obyvatelům panelových domů s více byty, kteří používají společnou televizní anténu, doporučuje Lukáš Polák nechat anténu přenastavit na nový standard, jinak jim nemusí stačit ani správný set-top box nebo televize.

Za dva měsíce začnou televize přecházet na DVB-T2. Připraveno je na to jen 30 procent diváků Číst článek

„Pokud by si někdo takový chtěl pořídit vlastní anténu do bytu místo společné, doporučuji zajít do specializovaného obchodu, kde vám poradí, jakou přesně potřebujete. Správný set-top box koupíte prakticky v každém obchodě, ale pro nákup antény bych doporučil specializovaný obchod,“ doplnil Polák.

Na co si mám dát pozor při nákupu set-top boxu?

Ne všechny set-top boxy jsou určené pro nový standard vysílání DVB-T2. Minulý týden Český telekomunikační úřad upozornil na to, že obchod Penny Market prodává přístroj z Polska s názvem Esperanza, po jehož nainstalování byste naladili pouze zvuk, informuje server Lupa.cz. Tento set-top box nepodporuje totiž kódování H.265/HEVC, ale je vybavena pouze starším kodekem H.264/MPEG-4. Po tomto upozornění řetězec výrobek stáhl s tím, že zákazníkům vrátí plnou cenu set-top boxu.

ČTÚ

@ctu_cz ‼️ POZOR ‼️

📺Uvažujete-li o výměně televize nebo koupi set-top-boxu, zkontrolujte si, aby podporoval kodek H.265/HEVC. Na českém trhu se objevily z Polska dovezené přístroje se starším kodekem H.264/MPEG-4. S nimi ale v síti DVB-T2 naladíte pouze zvuk 🔉, ne obraz🕶️. 23 21

Polák také varuje před tím, že ne všechny set-top boxy podporují hybridní vysílání HbbTv, které je jedním z benefitů standardu DVB-T2. „Zkontrolujte si, jestli je na krabici set-top boxu uvedeno, že hybridní vysílání podporuje,“ radí Polák.

Kolik stojí pořídit si přístroj pro DVB-T2?

„Co se týká nákladů na straně spotřebitele, je to jednorázový náklad v řádech sto korun, pokud si nakupí set-top box. Dneska se jeden z těch set-top boxů, který je připraven na DVB-T2 vysílání, prodává kolem pěti set korun. Případně je to nákup nové televize, kdy ty televize se prodávají od tří tisíc korun,“ řekl dříve Radiožurnálu generální ředitel Českých radiokomunikací Vít Vážan.

Vypínání televizního vysílání DVB-T začne v listopadu. Lidé potřebují nový set-top box Číst článek

Za přechod na nový formát podle studie, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo průmyslu a obchodu, české domácností celkem zaplatí téměř půl miliardy korun.

Týká se nové vysílání i rozhlasu?

Částečně ano. Vzhledem k tomu, že lze poslouchat rozhlas i přes televizní přijímač, bude se nový standard týkat i rádií. Pro jeho další poslech ale není potřeba žádné další speciální zařízení, stejně jako u televizního signálu stačí pouze správná televize nebo set-top box.

Jak si ověřím, jestli zařízení podporuje DVB-T2?

Možnost ověřit si, jestli zařízení, které máte doma, podporuje nový vysílací standard, nabízí například České radiokomunikace na své webové stránce, kde jednoduše zadáte typ přístroje a zjistíte, jestli podporuje DVB-T2.