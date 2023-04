Špatný je herec, který nevydrží dvě hodiny ostudy. U záporáků je co hrát, pochvaluje si herec Dvořák

Jiří Dvořák jde z role do role ve filmu i na divadle, tančí, dělá ambasadora projektu, který cvičí s onkologicky nemocnými pacienty, skládá básně. V minisérii Volha si zahrál zápornou roli vyšetřovatele StB. „Hledám si zase jiné cestičky, jak pojmout záporáka,“ říká. Jak se mu takové role hrají? A co zajímavého ho teď čeká? Poslechněte si celý rozhovor. Host Lucie Výborné Praha 20:06 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V minisérii Volha si Dvořák zahrál zápornou roli vyšetřovatele StB | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

Měl jste během herecké kariéry pocit, kdy jste se za sebe styděl?

Říká se: „Špatný je herec, který nevydrží dvě hodiny ostudy.“ Nehrajeme pořád v super titulech. Pár takových bylo, kdy jsem si říkal: Kristepane, ať už to skončí, ať už je děkovačka. A na tu děkovačku vlastně ani nechci jít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Jitkou Čvančarovou jsme si v seriálu Volha vymysleli příběh, který nebyl ve scénáři. Tajemství, které vytváří napětí, prozrazuje herec Jiří Dvořák

Dívala jsem se na Volhu a musím říct, že vám záporáci a policajti jdou.

To je jasné, tam je aspoň co hrát!

Ale trpěla jsem, protože jsem se nemohla dívat na takového práskače. Proč bychom se v televizi měli dívat na primitivní postavy? A vážně to tak v té televizi bylo?

Myslím, že to nebylo jen v televizi, že takový člověk skutečně existoval a na základě jeho příběhu vznikla kniha, posléze i minisérie. Znám lidi v televizi, kteří si dotyčného řidiče pamatují. A proč se na to máte dívat? Nemusíte. Ale na druhou stranu je důležité, aby takové filmy a seriály vznikaly, aby se ta doba připomínala. Dnes se také práská, ale jinak, tehdy šlo často i o životy.

Česká televize natáčí nový seriál. Macháček a Cina se představí v roli vyšetřovatelů paranormálních jevů Číst článek

Hrajete důstojníka Státní bezpečnosti, byť toho hodnějšího z dvojice. Jaké to je?

Ani ne tak hodnějšího jako spíš chytřejšího. Jenže já si myslím, že když zlý dá facku, tak se z toho člověk dokáže zmátořit. Ale když chytrý vyslýchaného rozloží, psychicky ho v podstatě zlikviduje, tak je to daleko horší než facka. Ale musím přiznat, že mě to bavilo, že jsem si to užíval. Hledal jsem si zase jiné cestičky, jak pojmout záporáka.

Vyšetřovatele jste hrál také například v Hlavě medúzy nebo seriálu Oktopus. Jak přistupujete k podobným rolím, aby byly pokaždé jinak zahrané?

Jednou věcí bylo, že mi režisér Filip Renč řekl, abych si nechal narůst vousy. Ale kromě toho jsme si s Jitkou Čvančarovou vymysleli příběh, který nebyl ve scénáři, že jsme spolu kdysi měli vztah.

Sice jsme to věděli jen my, ale už to těm dialogům dodalo zvláštní podtext. Jde o nějaké tajemství, které divák nerozklíčuje, ale může vytvořit nějaký druh napětí, kterým dokážete udržet diváka na své straně.

Trojan a Ramba na stopě brutální vraždy. Minisérie Docent je tentokrát fikce, říká exšéf mordparty Číst článek

Když jsme u napětí – co tanec? Co třeba tango? Když pozoruju profesionály tančit tango, mám pocit, že se tam něco velkého odehrává. Co to je?

Říká se, že rumba je milostný tanec. Ale já bych řekl, že z tanga, z jeho podstaty, stříká sex. Když se během tance mezi těma dvěma nic neděje, je to špatně. V Buenos Aires se tančí takzvané milongy, během kterých se spojí lidé, kteří se třeba vůbec neznají, protančí spolu noc, během níž spolu prožijí v podstatě celý život.

Ale ti, kteří to znají, tak vědí, jakou intimitu prožijí, a pak to s respektem k tangu pustí. Tango je diagnóza. Když jsme zkoušeli představení Tango sólo a trénovali jsme, málem jsem na tom ujel, je to návyková věc.

Jak probíhalo natáčení v Indii? Co je to tangoholismus? A jakou svou báseň zarecituje Jiří Dvořák? Poslechněte si celý rozhovor.