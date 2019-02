SERIÁL VS. REALITA: Podívejte se na místa, kde se natáčí televizní hit Most!

„Most je ryze dělnické město, a proto má svou nezaměnitelnou filozofii. Vizuálně je naprosto unikátní, protože vyrostlo na zelené louce během několika let jako náhrada za zbořený starý Most. Když jsem tam přijel poprvé, zarazilo mě, jakou má člověk o tom městě představu a jaká je skutečnost. Není moc měst, kde se snoubí krásná příroda s ryze socrealistickou architekturou. Lidé tam mají jiné tempo, ona rasová nenávist najednou působí jako titulek z bulváru,“ popisuje předobraz pro seriálový Most! režisér Jan Prušinovský.

„Každodenní realita je prostě mnohem barevnější než reportáže v televizi. To, co se odehrává v seriálu, ale není každodenní realita, ale pokus ji nějak vypravěčsky a stylisticky uchopit. Tak jako se ve městě Fargo ve skutečnosti nenahánějí nájemní vrazi, v Midsomeru neumírá každý den člověk, ani v Mostě se v takové míře neděje to, co v této sérii.“