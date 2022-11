V Kobře 11 jsem hodně akčních scén natočil sám. Do nemocnice jsem občas musel, říká Erdogan Atalay

Kobra 11 se točí už 25 let. Erdogan je v seriálu skoro od samého začátku. „Nevím, jak to bude dál. Jednou budu starý a nemůžu hrát do 85 let,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň u příležitosti Juniorfestu 2022. Video Domažlice 19:32 13. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Erdogan Atalay se narodil 22. září 1966 v Hannoveru. Jeho první role byl duch z kouzelné lampy v představení Aladin und die Wunderlampe v Staatstheater Hannover. Tuto roli získal v 18 letech, protože má po otci turecké rysy.

Největší slávu mu přinesla Kobra 11. Úplně od začátku v seriálu nehrál. „Rainer Strecker, který tenkrát hrál moji roli, nechtěl točit dál. Byl k dispozici jenom na dvě epizody. Dramaturgie tedy potřebovala velký zvrat. Takže se domluvili, že zemře a vstoupil jsem do toho já.“

„Na začátku to bylo jako napínavá hra, vůbec se nevědělo, jestli to lidi přijmou, protože akční filmy vždy přicházely z Ameriky. Tenkrát nebyly německé akčňáky a nikdo nevěděl, jestli to bude fungovat. Ale přišlo to jako blesk a lidem se to opravdu moc líbilo,“ říká Erdogan.

Hodně akčních scén natočil sám, ale něco mu prostě produkce nedovolila, riziko zranění bylo příliš vysoké.

„Jednou jsem třeba chtěl proskočit pár, asi osm metrů sklem. Říkal jsem si, že to udělám sám, ale nedovolili mi to. A co se stalo? Kaskadéři, kteří nás zastupovali, i s tím sklem vyletěli, dopadli na matraci a byli celí pořezaní. Nebylo to těžké zranění, ale museli do nemocnice. A kdyby se to stalo nám hercům, tak by se celá produkce zastavila,“ popisuje seriálový Semir.

Buben z pračky

Na auto v kotrmelcích mají filmaři zajímavý trik, říkají tomu buben z pračky, kde se může otáčet celé auto a herci jsou uvnitř. Podle Erdogana to jinak ani nejde. Herec nemůže před běžící kamerou dělat kotrmelce v autě.

Vystřižené záběry

Svá auta si Erdogan neničí, ale manželčino auto už poškodil mnohokrát, údajně ho potom ale i sám opraví. „Já znám jenom brzdu a plyn. A to je trošku problém. Takhle to mám i při provozu na ulici, že nebrzdím pomalu. Já jedu plnou rychlostí a pak jednoduše zabrzdím. To může být pro lidi, co jedou se mnou, někdy ne úplně pěkné,“ popisuje herec.

Jaký bude život po Kobře? „Doufám, že ještě budu naživu. Pak to jednoduše půjde dál, někam jinam. Je to velké štěstí, že to vůbec můžeme dělat tak dlouho,“ dodává Erdogan.

Jeho dcera Pauletta má za sebou maturitu a ráda by šla na hereckou školu. Chce se stát herečkou a dělat divadlo. Pro film a televizi už ale spoustu věcí natočila, teď nejnověji snímek s Detlevem Buckem s názvem Bibi a Tina.