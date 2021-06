Šprechty v plném počtu. Ke stému výročí narození Felixe Holzmanna vychází sbírka jeho scének

Ke stému výročí narození komika Felixe Holzmanna, které připadne na 8. července, vychází komplet známých i méně známých scének a skečů nazvaný Šprechty v plném počtu. Nahrávka obsahuje 37 scének, anekdot a výstupů, například Huhulák, Vaše žena je podobná mé známé, Neviděli jste tu Františka Joudu a další, které jsou důkazem jeho mimořádné schopnosti rozesmát publikum. Za vydavatelství Supraphon o tom informoval Vladan Drvota. Praha 10:07 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Felix Holzmann | Foto: Kundrát/CNC | Zdroj: Profimedia

Na nahrávce Šprechty v plném počtu nechybí populární scénka Včera, dnes a zítra, v níž humor Felixe Holzmanna násobí účast Ivy Janžurové v roli pokladní v kině.

„Felix Holzmann mě zaujal jako mimořádný klaun a jeho styl humoru mě moc bavil a vůbec jsem nepomyslela na to, že bych s ním někdy mohla vystupovat. Věděla jsem, že si své partnery vybírá opatrně – víceméně mezi neherci, jako by se bál, aby nějaký snaživý herecký projev nenarušil jemnost jeho humoru,“ vzpomínala Janžurová.

„Hrát vedle něj mi přišlo snadné, vyzařoval jako partner svůdné vzdušné pokyny: následuj mě a nesnaž se vyniknout víc, než že budeš vědět, že jsme tu dva a hněteme jedno těsto.“

„Felix mi krátce vysvětlil, co mám a co nemám hrát, ale to, na co se ode mne konkrétně spoléhal, jsem přesně nevěděla. A nebyla jsem proto zatížená rancem zodpovědnosti! Takže, pouhá radost. Vybral jste si mě, tak jsem tady. Jedna zkouška a šup před živé publikum a kamery,“ dodala.

Nechápavý muž v baloňáku

Holzmann patří k legendám české zábavy a jeho scénky baví generace diváků a posluchačů. Postavičku nechápavého mužíka ve zmačkaném baloňáku, s tralaláčkem na hlavě a příliš velkými kulatými brýlemi znali diváci hlavně díky častému účinkování v televizních a rozhlasových zábavných pořadech.

Na legrácky si prý potrpěl už ve škole, ale živit se jimi začal až od konce 40. let jako divadelní ochotník. V 50. letech naplno rozjel estrádní kariéru. V roce 1968 vyjel poprvé do někdejší NDR, kde spolupracoval se zpěvákem Jiřím Popperem, a stejné scénky jako doma uplatňoval i v němčině.

Zlatou érou byla pro Holzmanna 70. a 80. léta, kdy se objevoval například v Televarieté, vystupoval s orchestrem Karla Vlacha a v samostatném zájezdovém pořadu Yvetty Simonové a Milana Chladila. Nejraději hrál ve dvojici - s Lubomírem Lipským, Milanem Nedělou, Ivou Janžurovou či svým nejčastějším partnerem Františkem Budínem.

Holzmann zemřel 13. září 2002 v německém městě Saská Kamenice (Chemnitz), kam z Litoměřic následoval svou druhou ženu, zpěvačku a konferenciérku Bärbel Greifovou. Předtím na jaře 2002 ještě v Praze převzal platinovou desku za více než 20 tisíc prodaných zvukových nosičů s deseti scénkami a představil jejich pokračování.

V letošním roce si vydavatelství Supraphon rovněž připomíná 45 let od vydání jeho první magnetofonové kazety a 30 let od vydání oblíbeného LP Humoriády Felixe Holzmanna.