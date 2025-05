Fenomén binge-watchingu je na ústupu. Strategii mění i Netflix, nové vedení chce kvalitnější obsah

Binge-watching – fenomén, který proměnil naše sledování televize. Označuje zhlédnutí velkého množství dílů seriálu na jedno posezení. Co znamená celá řada seriálů na jedno kliknutí? Rychlost, dostupnost, svobodu, ale i nedostatek spánku, zahlcení příběhem a později zjištění, že ze samotného děje si toho moc nepamatujeme. Teď se ale karta začíná obracet a náznaky návratu k týdennímu modelu sledování seriálů jsou čím dál zřetelnější. Praha 10:56 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trend binge-watchingu nastavil Netflix, který jako jediný dokázal nabídnout celé série najednou díky masivním investicím do obsahu (Ilustrační foto) | Foto: Mohamed_hassan | Zdroj: Pixabay

„Počet těchto lidí podle nejnovějších statistik z roku 2025, minimálně ve Spojených státech, klesá,“ tvrdí šéfredaktor serveru Filmtoro.cz Petr Semecký.

„Bývalo to i přes 70 procent osob, které preferovaly binge-watching, dnes už to klesá spíš k 60 procentům. Taky jsem se dočetl, že 90 procent z těch lidí, kteří binge-watchují ve Spojených státech, má problémy se spánkem,“ dodává Semecký.

Podle něj je to také tím, že se mění typ obsahu. „Vidím, že v poslední době se i Netflix začal soustředit na seriály, které nejsou tak spotřební, nejsou tak jednoduché na vnímání.“

„Jsou tady minisérie jako Adolescent, kterého je hrozně komplikované nakoukávat v nějaké jedné sledovací sekvenci, protože je velmi emocionálně a psychologicky náročné ten seriál dokoukat. Takže si to spousta lidí rozdělí, ne třeba nutně na týdenní bázi, ale třeba do tří dnů,“ vysvětluje.

„A pak je tady ta druhá fáze, a to je Netflix a streamovací služby jako takové. Hodně změnily svůj přístup k divákům, protože už tolik neinvestují do obsahu, a tudíž ten obsah musí logicky víc rozdělovat, aby tam také nějaký na pravidelné bázi byl. Protože když nebude pravidelný obsah, lidé nebudou obnovovat předplatné,“ popisuje šéfredaktor recenzního webu.

Kritizovaná strategie

Trend binge-watchingu nastavil právě Netflix, který jako jediný dokázal nabídnout celé série najednou díky masivním investicím do obsahu. Ostatní služby jako HBO, Amazon, Apple TV+ nebo Disney+ se na podobný přístup nikdy úplně nenaladily, neměly tak širokou produkci ani chuť riskovat.

Netflix byl za tuto strategii často kritizovaný jako za ekonomicky neudržitelnou, ale hájil se tím, že má dost vlastního obsahu, aby si publikum udržel. Tato metoda se mimochodem nelíbila ani samotným hercům, ale to se teď nejen kvůli covidu a stávce v Hollywoodu mění. Svou roli hraje také to, že nové vedení platformy chce kvalitnější obsah, který má dobré recenze.

„Koukal jsem se do výhledu Netflixu a je strašně vtipné sledovat, jak je to přesně rozplánované,“ říká Semecký.

„Seriál The Sandman, který se teď vrací s druhou a závěrečnou řadou, odstartuje na začátku července a zbytek série bude o tři týdny později. Krásně to pokryje celý měsíc. Ne každý člověk začíná předplatné prvního v měsíci, další lidi přibývají v průběhu měsíce. Takže logicky několik lidí obnoví předplatné.“

„Pak na to naváže Wednesday, která přichází nejdřív v srpnu a následně v září. A teď už se objevují spekulace, že v říjnu a v listopadu proběhnou dvě části premiéry Stranger Things 5. Víceméně se tím vykryje čas až do Vánoc,“ líčí.

Seriál jako událost

Právě to je jeden z důvodů, proč ostatní videotéky seriály dávkují. Udržují si předplatitele a diváci tak zároveň mají týden na to o jednotlivých epizodách diskutovat, spekulovat, sdílet své pocity.

Seriál se stává událostí, jako se to nedávno dělo u třetí řady Bílého lotosu nebo teď u druhé série postapokalyptického The Last Of Us.

„Vzhledem k událostem například teď v druhé řadě lidé mají lidé možnost týden truchlit nad nějakou postavou, která v tom seriálu zemře. To samé se dělo u Hry o trůny. Týden se o tom mluvilo a vzhledem k tomu, že každá řada měla třeba 10 epizod, tak o tom lidé mluvili dva a půl měsíce, což byl pro HBO vlastně neustálý přísun reklamy víceméně zadarmo,“ vysvětluje Semecký.

Specifickou kategorií diváků jsou pak ti, kteří preferují tzv. strategický binge, tedy že si počkají několik týdnů, a to i navzdory velké hrozbě spoilerů, než bude seriál dostupný celý. Důvody jsou netrpělivost a také úspora peněz za předplatné.