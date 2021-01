Dospívání jako téma pro všechny diváky. Tři tipy na filmy a seriály o pubertě a teenagerech

Kdybys jen tušil

Americká režisérka čínského původu Alice Wu má na Netflixu svůj film Kdybys jen tušil, který zvítězil na newyorském festivalu Tribeca. V originále se film jmenuje podle citace z Platóna The Half Of It a jde o romantickou komedii.

Hlavní hrdinka, také Američanka s čínskými kořeny, Ellie Chu si přivydělává tím, že píše školní práce pro své spolužáky. Jednoho dne souhlasí, že pro svého vrstevníka napíše milostný dopis. K dívce, které jeho jménem píše, začne sama cítit lásku.

Kdybys jen tušil je cyranovskou variací s queer motivem a ukazuje potíže náctiletého života na americkém maloměstě. Snímek najdete v databázi streamovací služby Netflix.

The End of The F***ing World

Seriál The End of The F***ing World komediální formou přibližuje prožívání vlastního outsiderství a podivnosti teenagerů. 17letý James si o sobě myslí, že je psychopat a že musí někoho zabít.

Alyssa, která se nově přistěhovala, má problém s rodiči pravidly i konvencemi. Vydají se spolu na cestu a začnou spolu chodit. The End of The F***ing World má už dvě sezony zhruba 20minutových epizod a je k vidění na Netflixu.

Jsme, jací jsme

Italský režisér Luca Guadagnino je nejen díky oscarovému filmu Říkej mi svým jménem – Call Me By Your Name, který je online dostupný na Google Play, svým způsobem specialista na italsko-americká témata a dospívání.

V osmidílném seriálu Jsme, jací jsme, který je k vidění na HBO vypráví příběh dětí, žijících na americké vojenské základně v Itálii. Seriál o přátelství, revoltě, prvních láskách a identitě v chaosu dospívání si vysloužil vysoká kritická hodnocení v Evropě i Spojených státech. Snímek Jsme, jací jsme je k dispozici na HBO GO.