Filmaři v Brně začali natáčet seriál o domácím násilí podle života spisovatelky Simony Monyové

Úspěšná autorka třicítky románů pro ženy a zároveň oběť domácího násilí. To byla Simona Monyová, brněnská spisovatelka, o jejímž životě teď filmaři natáčí šestidílný seriál. Monyovou v roce 2011 zavraždil její muž, který ji předtím dlouhé roky týral. Tvůrci seriálu chtějí, aby příběh pomohl i dalším lidem, kteří zažívají podobné příkoří a nevědí, jak si říct o pomoc. Brno 12:04 13. dubna 2025

Tereza Ramba v roli začínající spisovatelky rozdává zdarma své knížky lidem, které potká. Pro tuto scénu si štáb vybral lokaci u brněnské přehrady. Ve skutečném životě Ramba knížky od Monyové čte teprve teď.

„Těch knížek je strašně moc a já je postupně všechny čtu ještě teď. Musím říct, že moje maminka, moje babička, všichni ji znali, všichni ji milovali a já mám pocit, že to prožívám až teď,“ říká filmová představitelka populární české spisovatelky.

Ke čtení se chystá i herečka Simona Kollárová. Ta hraje jednu ze spisovatelčiných kamarádek společně s Annou Fialovou. „Teď jsem si koupila jednu knížku – Ženu ani květinou. Právě proto, že u té se Simona jedné ze svých kamarádek svěřila, že to, co je v knize, se děje i jí. Proto jsem si ji koupila a chystám se ji přečíst,“ mluví o díle Monyové Simona Kollárová.

Scény u přehrady jsou zatím spíš veselé, objevuje se na nich i první manžel Monyové Pavel, kterého ztvárnil Kryštof Hádek. Sám si vzpomíná na rok 2011, kdy spisovatelka zemřela.

„Mám pocit, že jsem nechápal, že se to může stát. Byl jsem mladý, že ano. Nechápal jsem, že se něco takového může stát někomu, kdo je tak mediálně známý. Že se to vlastně může stát komukoliv,“ popisuje Hádek.

Niterný pohled

Prvního manžela hlavní postava vysmění za druhého, který ji trápí a nakonec z žárlivosti zavraždí. Kdo jej hraje, zatím tvůrci nechtějí prozradit. Samotná vražda ale pro kreativní producentku Kláru Follovou není téma.

„Domácí násilí je naše hlavní téma. Chceme nabídnout jednak vhled do toho, co domácí násilí je, jak může vypadat, a zároveň jak poznat takovou situaci,“ přibližuje příběh Klára Follová.

Autoři spolupracují i s rodinou Monyové, kterou přesvědčili, že nechtějí téma zpracovat bulvárně, ale jde jim o niterný pohled. „Je to zároveň příběh úspěšné, silné ženy, na kterou se díváme jako na spisovatelku a na mámu. Nabízíme na ni pohled, který veřejnost zatím neznala,“ pokračuje Follová o chystané minisérii.

Tematizovat domácí násilí pomocí filmů a seriálů může jeho reálným obětem skutečně pomoct. Potvrzuje to třeba Vladimír Vedra, vedoucí brněnského Bílého kruhu bezpečí.

„Třeba v době, kdy běžela Ordinace v růžové zahradě a to téma domácího násilí tam rezonovalo, tak se na nás lidé obraceli. Říkali, že je to přesně to, co znají a co zažívají. Lidé si na tom příkladu uvědomili, že toto se týká také jich. A tohle je třeba dobrá zpráva, že se na nás obrací lidé nejen v té akutní fázi, ale i ve fázi, ve které by to dříve přešli nebo by to ještě neřešili s námi,“ popisuje Vedra.

Šestidílná série má mít premiéru příští rok na podzim na platformě OnePlay, dříve Voyo. Shodou okolností vyjde v podobné době, kdy má skutečný vrah spisovatelky opustit vězení, kam ho soud na patnáct let poslal.