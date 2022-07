Filmové laboratoře České televize v srpnu skončí. Zachránit je chtějí oborové asociace

Oranžovými stroji a nádobami na vyvolávání v podzemních chodbách České televize na Kavčích horách prošly v poslední době filmy jako Krajina ve stínu nebo Nabarvené ptáče. V jedné místnosti najdete sklad s velkými pytli. V nich jsou chemické látky, které se na místě míchají do vyvolávacích roztoků. V kanceláři s kulatými schránkami na filmový materiál pak technici celý proces kontrolují a vše zapisují do sešitů.

„Se současným financováním České televize nejsme schopní udržet tyto provozy v chodu. To je realita. Je to ‚sophiina volba‘,“ vysvětluje ředitel technické divize České televize Michal Kratochvíl, který bude muset na konci srpna filmové laboratoře zavřít.

„My tam musíme mít v laboratořích zaměstnané lidi, kteří obsáhnou celý ten proces. To znamená, že to nezúžíte na dva nebo tři lidi. Když někdo řekne: ‚Omezte provoz laboratoří na minimum lidí‘, tak to už v podstatě máme. Teď už je to: buď to nechat běžet, anebo to zavřít. Rozsah, na který byly laboratoře kdysi dimenzované, je dnes dramaticky nižší. Ale to neznamená, že vymizel úplně,“ popisuje Kratochvíl.

Seznam UNESCO?

Provoz laboratoří stojí zhruba 10 milionů ročně. Podle vedení ale nemají dostatek zakázek, které by je udržely při životě, tvrdí Kratochvíl. S nevyvolaným filmovým materiálem za nimi přicházejí hlavně studenti filmových škol.

K točení na „klasický materiál“ se přitom vrací také zahraniční filmaři. Mezi nimi například Denis Villeneuve, který první díl svého sci-fi snímku Duna převedl na celuloidový pás a pak ho teprve stříhal v počítači.

Podle Marka Jíchy z Asociace českých kameramanů tak nejsou filmové laboratoře přežitek.

„Hollywoodská studia skupují negativ Kodak, a to i na několik let dopředu. Koupili ten materiál právě proto, aby zabezpečila vůbec chod Kodaku, aby Kodak mohl materiál dál vyrábět. Nejedná se tak o něco, co je staré, starobylé nebo ‚digitálem‘ překonané – není,“ zdůrazňuje Jícha, který učí na pražské filmové akademii.

Právě ta láká ke studiu i zájemce ze zahraničí, protože jde o jednu z mála škol, kde se na negativ ještě natáčí.

Pomoci by také mohlo zařazení laboratoří na seznam UNESCO.

„Tím pádem Česká televize bude svým způsobem plnit veřejnoprávní poslání, ve kterém je podle zákona o České televizi také řečeno, že se má starat o českou kinematografii. V Praze se vždy vyvolával negativ. Je to prostě národní kulturní památka, která se týká české národní kulturní identity. Není to jenom technika, je to také politika, ale je to i kultura,“ doplňuje Marek Jícha.

Česká televize plánuje v příštích dvou letech ušetřit téměř miliardu korun. Vedení chce zastavit třeba velké investiční projekty, zrušit kanál ČT3 nebo omezit vlastní tvorbu i sportovní vysílání.