Prima nechce poskytovat kanály online televizi O2 TV. ‚Jednání nejsou u konce,‘ tvrdí operátor

Televizní skupina Prima chce od března přestat poskytovat své kanály on-line televizi O2 TV, protože se s operátorem nedohodla na podmínkách. Prima to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Operátor O2 však sdělil, že jednání nadále pokračují. Podle O2 Prima požaduje ukončení některých základních funkcí, třeba přetáčení programu, a také výrazné navýšení plateb za poskytnutí svých kanálů. Praha 10:32 2. února 2022

„Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic,“ sdělil v úterý generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

„Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů,“ doplnil.

Společnost O2 však v středa uvedla, že jednání s Primou ještě nejsou ukončená. „Obchodní jednání i nadále probíhají a stále věříme, že se zástupci FTV Prima najdeme společnou řeč,“ sdělil mluvčí O2 David Solnař.

Podle něj Primě vadí funkce umožňující přetáčení vysílání. „Nechceme, aby diváci O2 TV - obdobně jako zákazníci konkurence - přišli o své nejoblíbenější funkce, mezi které patří zpětné zhlédnutí nebo přetáčení programu. Právě ukončení těchto funkcí po nás FTV Prima požaduje,“ uvedl.

Nepřijatelné podmínky

Prima také podle O2 žádá navýšení poplatků za své kanály až o 2500 procent. „Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným ‚výkupným‘ za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent,“ sdělila v pondělí šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

O2 CZ

@O2_CZ Aktuálně probíhají obchodní jednání se skupinou FTV Prima. Děláme maximum pro to, aby naši zákazníci nepřišli o své nejoblíbenější funkce, kterými je například posun pořadu v čase, jehož ukončení zástupci Primy požadují. 7

„Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,“ doplnila.

Skupina Prima provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love, Prima Krimi, Prima Star a Prima Show. Kromě toho patří skupině také weby, například iPrima.cz.

Operátor O2 je prostřednictvím O2 TV největším provozovatelem digitálního televizního vysílání v Česku. Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV dosáhl podle posledních údajů k loňskému 30. září 586 000, což bylo meziročně o 83 000 více.