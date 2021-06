V Británii spustila vysílání nová zpravodajská televize. Chce nabízet ‚racionální středový hlas‘

Ve Velké Británii začala v neděli večer vysílat nová zpravodajská televize. GB News rozbouřilo nejen mediální trh na ostrovech, ale taky debaty na sociálních sítích. Někteří o něm mluví jako o britské variantě americké stanice Fox a už předem vyzývali k jeho bojkotu i k bojkotu firem, které v jeho vysílání budou inzerovat. Jiní ho zase obhajují jako hlas rozumu ve vyšinuté době. Londýn 9:00 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci v newsroomu sledují start televize GB News. Na obrazovce moderátor Andrew Neil | Foto: PA Images | Zdroj: Reuters

Oficiální materiály vydávané GB News hovoří o tom, že televize chce dát hlas lidem, kteří nejsou slyšet v mainstreamových médiích a vyprávět jejich příběhy. V programu se počítá třeba s odhalováním údajné liberální předpojatosti ostatních médií a otevíráním témat, která jsou údajně upozaďovaná kvůli přebujelé politické korektnosti.

Míří tedy na konzervativně a pravicově laděnou část diváků, které zajímají kulturně ožehavá témata, jako je poklekání při fotbalu, rasismus ve společnosti a podobně.

Vysílání v Británii musí být ze zákona vyvážené, takže jednostranně zaměřená televize typu americké stanice Fox na ostrovech fungovat nemůže. To však neznamená, že by třeba moderátoři nesměli zastávat nebo prezentovat nějaký politický názor. Ve vysílání ale musí zaznít i názory konkurenční.

Oficiálně GB News příklon k některé části politického spektra nepřiznává a inzeruje se jako racionální středový hlas. Už jen z toho, že základem vysílání jsou politické talk show vedené názorově vyhraněnými moderátory, to ale spíš vypadá, že jádrem obchodního modelu nové stanice bude naopak vzbuzování kontroverzí.

Mezi hlavními investory nové stanice je americká televizní společnost Discovery, jeden investiční fond z Dubaje vlastněný novozélandským podnikatelem Christopherem Chandlerem a také bohatý britský finančník a vlivný podporovatel brexitu sir Paul Marshall.

Zapojení sociálních sítí

Televize tvrdí, že se nejedná o politicky motivovaný projekt s cílem ovlivnit britské veřejné mínění, ale o komerční záležitost, která si má na svůj provoz vydělat a majitelům přinášet zisk. Částečně to mají být klasické zdroje, jako je reklama.

GB News také nebude klasická zpravodajská televize. Samotné zpravodajství má být z velké míry převzaté a většinu vysílání zaberou diskuzní pořady.

Zásadním budoucím zdrojem příjmů ale mají být také sociální sítě, které jsou nedílnou součástí celého projektu. Stanice plánuje být hodně interaktivní – vlastně chce být spíš digitální platformou s přesahem do běžné televize než televizí, která je také na webu.

Vedení počítá s tím, že do pěti let budou platící fanoušci získaní zejména z prostředí sociálních sítí zdrojem až jedné třetiny příjmů, které by měly dosahovat 40 milionů liber ročně. Za toto předplatné jim televize nabídne prémiový obsah, budou moc mluvit do vysílání a různě se do něj zapojovat.

Zakladatelé předpokládají, že pokud se to ukáže jako úspěšný model, budou ho šířit do dalších zemí.