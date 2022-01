Guru, rituál ‚odháčkování‘ a oběti, či věrné členky sekty. V čem se minisérie rozchází s realitou?

Nádech, výdech. Nejprve pomalu, pak rychleji a rychleji. Až žena lapá po dechu, motá se jí hlava. Tělo se stáhne v křeči, ruce se ohnou v zápěstí až do nepřirozeného úhlu. Zavřené oči, možné halucinace. A pak, ve stavu, kdy se nemohou téměř bránit… Krátký sex.

Holotropní dýchání Stěžejní část rituálu „odháčkování“ tvořila dechová metoda - holotropní dýchání - kdy člověk dýchá rychleji a hlouběji. Tělo má více kyslíku a méně oxidu uhličitého, což vede k hyperventilaci. Tu doprovází křeče po celém těle, ruce s prsty se ohnou v zápěstí do podoby mističek. Holotropní dýchání ovlivňuje fungování mozku, což vede ke změně stavu vědomí doprovázeného halucinacemi. Techniku vyvinuli manželé Stanislav a Christina Grofovi po zákazu psychotropních látek. Podle nich navozuje skutečné zážitky z hluboké minulosti. A údajně může pomoci od psychických obtíží, jako jsou třeba deprse.

Minisérie Guru poměrně věrně popisuje rituál zvaný „odháčkování“. Podstoupily jej ale stovky žen dobrovolně, nebo je vůdce sekty znásilnil?

Dva pohledy porovnává ještě dnes, po patnácti letech, jak česká justice, tak třídílná minisérie Guru, jejíž první část je od pátku dostupná na placeném videoportálu Voyo televize Nova.

Ženy k rituálu svolily, protože věřily, že mají v těle háčky po bývalých partnerech, které jim v těle zadržují negativní energii. A jejich guru je právě tímto procesem „odháčkování“ odstraní. Mnohdy ale netušily, co přesně je v závěru čeká.

Některé pak tvrdily, že jim uctívaný guru pomohl. Jiné ale ohlásily na policii znásilnění.

Takhle ve skutečnosti vypadali samozvaný guru Jaroslav Dobeš a jeho věrná stoupenkyně Barbora Plášková. Policie je dodnes vede v databázi pátrání po osobách | Zdroj: Policie ČR

Bez setkání s oběťmi

Přestože se pozornost minisérie upíná k obětem vůdce sekty - soustředí se na životní příběhy Alice s rodinnými problémy a Kamily, kterou kvůli potížím s bývalým přítelem přivedla do sekty vlastní matka - tvůrci se znásilněnými dívkami nikdy nemluvili.

„Dodnes jsou traumatizovány a je pro ně příliš bolestné, aby se s námi setkaly a vyprávěly nám, jak se jim to stalo,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz scenárista Josef Coufal, pro něhož to byla prvotina, která je inspirovaná skutečnými událostmi.

„Musely jsme mít zavřené oči. Měla jsem křeče.“ Anna Fialová jako Alice (fiktivní oběť znásilnění)

Jejich příběhy, rozhovory a životní situace, které zabírají ve stopáži seriálu většinu času, jsou tak smyšlené, stejně jako jména všech postav. „Na základě skutečných událostí jsme vytvořili nové postavy, které prožijí to, co prožili skuteční lidé, ale není to o těch skutečných lidech,“ shrnul Coufal.

Vycházeli při tom nejen ze soudních materiálů, ale mluvili také s vyšetřovatelkou případu a žalobkyní.

Právě Yveta Eichlerová dosáhla po letech toho, že soudy nakonec uznaly Jaroslava Dobeše alias guru Járu vinného nejprve z jednoho, a pak i dalších šesti znásilnění. A vyměřily mu trest 5,5 roku vězení. Cesta k rozsudku nebyla snadná, protože nebylo zcela jasné, kdy byl sex dobrovolný, a kdy šlo o znásilnění. Příběhy žen proto musely soudy hodnotit i opakovaně.

Martin Myšička hraje v minisérii státního zástupce. Ve skutečnosti ale případ dozorovala státní zástupkyně Yveta Eichlerová | Zdroj: TV Nova

„Všechny to věděly, všechny to chtěly. Připravovala je Klára.“ Vojtěch Kotek jako Marek Jaroš (fiktivní guru)

„Dobešovi se vrhá k nohám desítka či stovka žen, jak on má zjistit, že těchto pět se zrovna neztotožňuje s tím, že budou ‚odháčkovány‘ touto formou,“ řekl třeba ke zlomovému verdiktu v říjnu 2018 předseda soudu Milan Kaderka.

Žalobkyni nicméně v minisérii nahradil státní zástupce, kterého hraje Martin Myšička.

„Máme tři postavy ženy – Alici, Kamilu s maminkou Magdou a vyšetřovatelku Petru, tak jsme zvolili muže. Paní státní zástupkyně to věděla a souhlasila,“ vysvětluje změnu oproti realitě scenárista Coufal.

Nejvěrnější žena

Soudní tahanice Dobešova škola Poetrie fungovala zhruba od roku 1997. Policie se na sektu zaměřila kolem roku 2007. 2014 - První verdikt za osm znásilnění. Dobeš dostal trest 10 let vězení, Plášková 9,5 roku.

- První verdikt za osm znásilnění. Dobeš dostal trest 10 let vězení, Plášková 9,5 roku. 2015 - Odvolácí soud verditk zrušil, případ vrátil na začátek.

- Odvolácí soud verditk zrušil, případ vrátil na začátek. 2018 - Dobeš dostal za znásilní šesti žen 7,5 roku, Plášková také.

- Dobeš dostal za znásilní šesti žen 7,5 roku, Plášková také. 2018 - Odvolací soud udělil Dobešovi za jedno znásilnění 5,5 roku. Plášková dostala 5 let vězení.

- Odvolací soud udělil Dobešovi za jedno znásilnění 5,5 roku. Plášková dostala 5 let vězení. 2019 - Nejvyšší soud odmítl dovolání, Ústavní soud ústavní stížnost.

- Nejvyšší soud odmítl dovolání, Ústavní soud ústavní stížnost. 2020 - Soud nepravomocně uznal dalších šest znásilnění.

- Soud nepravomocně uznal dalších šest znásilnění. 2021 - Odvolací soud potvrdil dalších šest znásilnění.

Šedou eminencí, která ale hraje v minisérii klíčovou roli, je Klára (Kristýna Podzimková), která věrně slouží sexuálnímu predátorovi.

Inspiraci našli tvůrci v hnědooké blondýnce Barboře Pláškové, která byla ve skutečnosti nejvěrnější žákyní a pravou rukou charismatického manipulátora.

Podle soudů pečlivě vybírala mladé pohledné inteligentní dívky a ženy, zejména blondýnky, s problémy v partnerských vztazích, které pak připravovala na rituál „odháčkování“. Plášková za to nakonec dostala pětiletý trest.

Jak samozvaný guru Jaroslav Dobeš, tak jeho oddaná Barbora Plášková uprchli z Česka na Filipíny ještě před vynesením prvního verdiktu, který padl v říjnu 2014. Od roku 2015 jsou nicméně v detenčním zařízení imigračního úřadu v Manile.

Žádali o náboženský azyl, úřady to sice zamítly, oba se ale odvolali. Celý proces tak dosud není u konce a může trvat ještě i několik dalších let.

Samozvaný guru Jaroslav Dobeš v roce 2015, kdy ho zatkli na Filipínách. Dodnes jsou s Barborou Pláškovou v detenčním zařízení imigračního úřadu v Manile | Foto: Policie Filipíny