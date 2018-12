Hana Maciuchová: Role Blažejové v Nemocnici na kraji města vyvolala mezi lidmi zvláštní reakce

„Přišla jsem jako Ježíškovo vnouče. Jako malá jsem litovala Ježíška, že má tolik práce. Doufala jsem, že všechno stihne. Nejvíc jsem si přála, aby naši rodinu neopomněl, když musel chodit po dalších a rozdávat dárky. Naštěstí vždycky přišel a dárky přinesl,“ řekla herečka, která obyvatele seniorského domu obdarovala řadou svých audioknih.

Setkání seniorů s populární herečkou je o to cennější, že už několik let odmítá dávat rozhovory. Přesto říká: „Je to má radost, být tu s vámi.“

Hana Maciuchová proslula ve Večerníčku Krkonošské pohádky, kde ztvárnila po boku Františka Peterky, Zdeňka Řehoře, Ilji Prachaře a Jaroslava Satoranského roli Anče.

„Jsou to pohádky pro pamětníky. První várku jsme točili v roce 1974. Dětem se to líbilo. V roce 1978 jsme proto udělali pokračování. To, že jsou stále na programu České televize, je naše profesionální satisfakce. To, že tak dlouho vydržely svou bystrostí, je naše radost,“ líčila.

„Největší zásluhu na tom má naše paní režisérka Věra Jordánová. Když jsme hráli jednotlivé situace, chodila po place se stopkami a potom říkala: Bohužel, je to dlouhé. Každý díl byl pouze patnáctiminutový a musel se odehrát bystře. Bylo to období, kdy jsem skončila na DAMU a začala jsem dostávat první televizní role.“

Když vzpomínala na svou další významnou roli v seriálu scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka, dala ji do kontextu jiné série, která vznikla v době totality, nyní z mnoha úhlů legendární Ženy za pultem.

„Hrála jsem figuru, která se jmenovala Lahůdková Olinka. Byla to vtipná, lehce střelená holčička. Hned poté mně stejný režisér nabídl v Nemocnici na kraji města roli Blažejové, což bylo diametrálně odlišné. Žena, která má muže s velkým srdcem, který má neustále nějakou milenku,“ vzpomínala.

„Bylo pro mě tak zajímavé hrát, že jsem dostávala i různé a zvláštní reakce od diváků. Byly velmi vyhrocené. Někdo mně například napsal: ‚Seberte své děti, kufr a odejděte od toho ku...ka.‘ Jiní mně psali: ‚Jak můžeš komplikovat život takovému úžasnému lékaři? Vypadni!‘“

Během výjimečného vysílání pořadu měli kromě moderátorky možnost klást otázky také obyvatelé Domova u Agáty. Zajímal je třeba hudební vkus Hany Maciuchové. „Jako moravská buchta mám ráda moravské písničky, ale také se zajímám o klasickou hudbu, jazz i pop-music. Co je mně libé, to poslouchám. Nemohu říct nic konkrétního, protože bych ošidila to ostatní,“ reagovala herečka.

Hana Maciuchová Herečka Hana Maciuchová se po absolvování hejčínského gymnázia v Olomouci stala členkou Studia při Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Po střední škole nastoupila na pražskou Divadelní fakultu Akademie múzických umění, kterou úspěšně ukončila v roce 1968. K jejím profesorům na DAMU patřili například Radovan Lukavský a Karel Höger. V roce 1994 se sama stvala pedagožkou na konzervatoři v Praze. Od roku 1969 byla členkou Divadla za branou a od roku 1971 hraje v Divadle na Vinohradech. Je známá ze svých rolí v televizních seriálech Krkonošské pohádky, Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Ulice a Žena za pultem. Hrála i ve filmech Samotáři, Lucie, postrach ulice nebo Člověk proti zkáze. Byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry.