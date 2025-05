Harry, Ron a Hermiona. Seriál HBO zná hlavní hereckou trojici čarodějnického světa

Seriál HBO o čarodějnickém učni Harrym Potterovi dostává jasnější obrysy. Po představení herců pro role ředitele Bradavic Albuse Brumbála a profesora Severuse Snapea je konečně jasné, kdo si zahraje hlavní trojici – Harryho, Rona a Hermionu. Seriál má mít premiéru příští rok. Los Angeles 11:45 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní trojice herců nové seriálové adaptace knih o Harrym Potterovi: (zleva) Arabella Stantonová (Hermiona), Dominic McLaughlin (Harry) a Alastair Stout (Ron) | Foto: Jacob Greenberg | Zdroj: HBO

Nejslavnějším malým kouzelníkem s brýlemi a jizvou na čele se stane Dominic McLaughlin, jeho věrným zrzavým přítelem bude Alastair Stout a nejchytřejší z trojice ztvární Arabella Stantonová.

HBO vybíralo ústřední trojici z více než 30 tisíc dětí ve věku od 9 do 11 let.

„Talent těchto tří jedinečných herců je úžasný a my se nemůžeme dočkat, až bude svět svědkem jejich společných kouzel na obrazovce,“ uvedli scenáristka Francesca Gardinerová a režisér Mark Mylod, který se chopí několika epizod seriálu.

Minulý měsíc HBO po mnoha spekulacích potvrdilo, že Brumbála bude hrát šestinásobný držitel ceny Emmy John Lithgow. Mezi další potvrzené herce patří Paapa Essiedu jako profesor Severus Snape, Janet McTeerová jako profesorka Minerva McGonagallová a Nick Frost jako bradavický šafář Rubeus Hagrid.

Už se také ví, že Luke Thallon bude profesor Quirinus Quirrell a Paul Whitehouse si zahraje školníka Arguse Filche.

Autorka knižní série J. K. Rowlingová na seriálu spolupracuje jako výkonná producentka, stejně jako David Heyman, který byl producentem všech osmi dílů filmové série.

Premiéra 2026?

Předpokládá se, že natáčení začne už letos v létě. A seriál má mít premiéru v roce 2026, téměř 30 let po vydání první knihy Harry Potter a kámen mudrců v roce 1997 a 15 let po uvedení posledního filmu Relikvie smrti – část 2 do kin.

Očekává se, děj jedné ze sedmi knih bude vyprávět nejméně jedna série. Vše odvysílá HBO Max.

Knihy a filmy o Harrym Potterovi jsou pravděpodobně nejvýraznějším kulturním úspěchem 21. století. Od vydání první knihy se po celém světě prodalo na 600 milionů výtisků.

Hodnota celé franšízy, zahrnující knihy, filmy, počítačové hry a divadelní představení, které se hraje na třech kontinentech, se odhaduje na 25 miliard dolarů, tedy 536 miliard korun.

Herecké obsazení nového seriálu o Harrym Potterovi: (zleva) John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Paul Whitehouse, Nick Frost | Foto: Jessica Howes / Andrew Crowley / Ruth Crafer / Mike Marsland / Lee Malone | Zdroj: HBO, Koláž iROZHLAS