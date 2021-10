Nová videotéka HBO Max nabídne filmy 45 dní po jejich premiéře. Cena služby zatím není známá

Jak potvrzují zahraniční zdroje, řadu titulů uvede HBO Max i v rozlišení Ultra HD doplněné o vysoký dynamický rozsah (HDR) nebo prostorový zvuk Dolby Atmos | Zdroj: HBO Max



Společnost WarnerMedia v úterý potvrdila, že vlastní filmy, které uvede do kin, se objeví 45 dní po své premiéře i v nové videotéce HBO Max. Oficiálně je již známé, že služba dorazí do České republiky a na Slovensko příští rok, kde nahradí dosavadní službu HBO GO. Ani po úterní virtuální zahajovací akci ale není známý termín, kdy přesně se tak stane, podle zákulisních informací by to mohl být únor, a jaká bude cena služby.

I po úterní virtuální zahajovací akci, která avizuje vstup videotéky HBO Max do vybraných evropských zemí, není jasné, jaká přesně bude cena služby v České republice a na Slovensku a v kterém měsíci příštího roku se jí dočkáme. Oficiálně se hovoří o jeho začátku, pravděpodobně půjde o únor. Fanoušci tvorby HBO se však dočkali podstatného oznámení. Spolu se Španělskem, Portugalskem a dalšími zeměmi bude možné i v našem regionu sledovat filmy Warnerů 45 dní po jejich uvedení v kině.

„HBO Max přichází do Evropy a přináší s sebou ty nejlepší filmy a televizní pořady, které za 100 let své existence vytvořila společnost Warner Bros., společně s pořady od HBO, Max Originals, DC a Cartoon Network,“ uvedl Johannes Larcher, generální ředitel HBO Max International. Chybět nebudou tituly, jako je Matrix, Hra o trůny, Mare z Easttownu, Letuška, Super drbna, Superman, Jokera nebo Bugs Bunny a Scooby Doo.

Jak potvrzují zahraniční zdroje, řadu titulů uvede HBO Max i v rozlišení Ultra HD doplněné o vysoký dynamický rozsah (HDR) nebo prostorový zvuk Dolby Atmos. Podle portálu hd-report.com je aktuálně na americké verzi služby k dispozici takto opatřených přibližně třicet filmů, ve srovnání s ostatními službami je to však stále málo. Dominantní postavení má v tomto směru konkurenční Netflix, s přibližně tisícovkou filmů, epizod seriálů a speciálů.

Harry Potter i Aquaman

Mezi dalšími tituly, které videotéka HBO Max vyzdvihuje, jsou například Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, Pán prstenů, Osvícení a Mechanický pomeranč. Ze světa DC se jedná dále o Wonder Woman 1984, Aquamana, Batman vs Superman či Ligu spravedlnosti Zacka Snydera. Nechybí ani originální pořady HBO, jako je Rodina Sopránů, Boj o moc, Scény z manželského života, Mělas to vědět, Sex ve městě nebo Euforie.

Cena HBO Max by měla být podle jejího provozovatele atraktivní díky novému ročnímu předplatnému, které nabízí dvanáctiměsíční přístup za cenu osmi měsíců, takže například cena za měsíc ve Španělsku a Finsku klesne přibližně na 5,99 eur, v přepočtu přibližně 150 korun. Vzhledem k tomu, že WarnerMedia se tentokrát zaměřila na severské země a Španělsko, cena v České republice a na Slovensku zůstává prozatím neznámá.

Mezi připravované tituly v kategorii Max Originals patří Kamikaze (Dánsko), Todo lo otro (Španělsko), Venga Juan (Španělsko), Garcia! (Španělsko), druhá série seriálu Zpřítomnělí (Norsko), Ruxx (Rumunsko), The Informant (Maďarsko), The Thaw (Polsko), Still Here (Polsko) a mnoho dalších, které budou oznámeny v nadcházejících měsících. Nová platforma umožní také vytváření uživatelských profilů včetně nastavení rodičovského zámku.